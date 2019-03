Ile kalorii ma bagietka? Czy można jeść ją na diecie?

Będąc na diecie odchudzającej, powinnismy zrezygnować z jedzenia białego pieczywa. Tak naprawdę – powinien to zrobić każdy z nas. Specjaliści ds. żywienia są zgodni, że zdecydowanie zdrowsze jest pieczywo z pełnego ziarna czy chleb razowy. Ale trudno się nie zgodzić z faktem, że bagietka ma w sobie coś... wytwornego i dlatego nie może jej zabraknąć na imprezie, gdzie podajemy przekąski w formie szwedzkiego stołu. Warto wiedzieć, ile kalorii ma jedna kromka tego pieczywa.

Ile kalorii ma bagietka?

W 100 g bagietki znajduje się 270 kalorii. Pierwsza myśl? To niedużo. 2,5-centymetrowy kawałek waży około 40 g, a to oznacza, że zawiera 108 kalorii. Wyobraźmy sobie teraz taką jedną kanapkę. Co znajdzie się na kromce bagietki? Najczęstsze propozycje to: majonez, masło, żółty ser, wędlina, pasta jajeczna lub rybna i dekoracje z warzyw. Oznacza to, że jedna, mała kanapeczka może dostarczyć kilkuset kalorii.

Pytanie brzmi – ile takich kanapeczek potrafisz zjeść, będąc na imprezie? Mało kto poprzestanie na jednej.

