Czy warto pić sok z brzozy? 5 korzyści prozdrowotnych

Brzoza to drzewo, któremu pierwsi Słowianie przypisywali niemal magiczną moc. Wzmianki o właściwościach leczniczych soku z brzozy znaleźć można w średniowiecznych rękopisach – do dziś uważa się, że brzozy wydzielają pozytywną energię, dlatego często sadzimy je w przydomowych ogrodach. W książkach na temat ziół znajdziemy szereg przepisów na preparaty lecznicze z brzozy m.in. napar z liści brzozy oraz brzozowych pączków. Jak sok z brzozy wpływa na nasze zdrowie?

Czy warto pić sok z brzozy?

Brzoza to z pewnością wyjątkowe drzewo. Pozyskiwany z jej pnia sok (oskoła) to nie jedyny dar, jaki nam ofiaruje. Z brzozowej kory pozyskiwany jest zdrowszy zamiennik białego cukru, czyli ksylitol. Prozdrowotne właściwości mają również napary z brzozowych liści i pączków. Doskonale znana jest także woda brzozowa, którą kiedyś powszechnie stosowano m.in. w celu wzmocnienia włosów i przeciwdziałania łysieniu.

W ostatnich latach sok z brzozy zaczął cieszyć się ogromną popularnością wśród osób prowadzących zdrowy styl życia. Dostępny jest w aptekach, sklepach zielarskich i supermarketach, jednak warto też przygotować go samemu. Odpowiednią porą na pozyskanie soku z brzozy jest wczesna wiosna.

Oskoła sok z brzozy to nie to samo co woda brzozowa. W drugim przypadku mamy do czynienia z rozcieńczonym produktem, dlatego chcąc poprawić stan swojego zdrowia, trzeba zwracać uwagę na to, co kupujemy.

Sok z brzozy – działanie

Sok z brzozy wykazuje działanie moczopędne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, oczyszczające, napotne oraz łagodzące. Stosowany systematycznie wzmacnia organizm i wspomaga usuwanie szkodliwych toksyn, a także produktów ubocznych przemiany materii.

Właściwości zdrowotne soku z brzozy

Spożywanie soku z brzozy polecane jest w celu:

usprawnienia działania układu moczowego,



zapobiegania kamicy nerkowej,



usprawnienia pracy układu krwionośnego i przeciwdziałania miażdżycy,



wspomagania leczenia anemii spowodowanej niedoborami żelaza,



oczyszczania i wspomagania pracy wątroby np. u osób nadużywających alkoholu i stosujących niezdrową dietę,



łagodzenia dolegliwości reumatycznych,



wzmacniania odporności,



zapobiegania chorobie zakrzepowej żył,



łagodzenia dolegliwości układu pokarmowego,



poprawy urody np. redukcji piegów.



Wartości odżywcze soku z brzozy

Sok z brzozy jest źródłem flawonoidów, saponin, garbników, żywic, witaminy C, witamin z grupy B, aminokwasów, wapnia, żelaza, potasu, miedzi oraz przeciwutleniaczy. Dzięki temu wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości.

1. Sok z brzozy na odporność

Duża dawka witaminy C oraz minerałów wspomagają funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Sok z brzozy polecany jest podczas wiosennego i jesiennego przesilenia w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na infekcje wirusowe. Wykazuje on także działanie wzmacniające organizm, więc może być stosowany w celu szybszego powrotu do zdrowia po chorobach.

2. Sok z brzozy na nerki

Sok z brzozy bardzo dobrze wspomaga leczenie kamicy nerkowej oraz skazy moczanowej. Usprawnia funkcjonowanie nerek, zapobiegając tworzeniu się kamieni nerkowych.

3. Sok z brzozy na wątrobę

Picie soku z brzozy wspomaga oczyszczanie i regenerację wątroby, która jest jednym z kluczowych narządów w ludzkim organizmie. Polecany jest dla osób stosujących dietę bogatą w tłuszcze nasycone oraz spożywających alkohol i palących papierosy.

4. Sok z brzozy na reumatyzm

Sok z brzozy słynie ze swoich właściwości przeciwbólowych. Polecany jest dla osób cierpiących na reumatyzm oraz inne choroby stawów; może być także stosowany po urazach i kontuzjach np. w formie okładów. Okłady można również stosować na trudno gojące się rany oraz zmiany grzybicze.

5. Sok z brzozy na włosy

Brzozowe płukanki do włosów nadają im piękny połysk, przyśpieszają wzrost i zapobiegają łysieniu. Sok z brzozy stosowany na skórę łagodzi podrażnienia, przyśpiesza gojenie ran, a także pomaga uniknąć przebarwień.

