Masz te objawy? Mogą świadczyć o problemach z wątrobą

Wątroba pełni w ludzkim organizmie wiele istotnych funkcji. Jedną z nich jest oczyszczanie z toksyn. Większość z nas natychmiast pomyśli o alkoholu i słusznie. To przede wszystkim ona zajmuje się metabolizowaniem i usuwaniem z organizmu tej toksycznej substancji, co zdecydowanie jej szkodzi i biegiem czasu upośledza jej funkcje. Jednak nie tylko alkohol jest niebezpieczny. Wątroba zajmuje się też metabolizowaniem leków, musi sobie radzić z ciężkostrawnymi potrawami. Wątroba działa nie tylko jako filtr krwi, ale także produkuje hormony, magazynuje energię i tworzy związki, które pozwalają na trawienie pokarmu. A to tylko kilka z jej wielu, podstawowych funkcji.

Niestety styl życia i codzienne nawyki mogą powodować problemy z wątrobą, w tym jej stłuszczenie, co niekoniecznie musi wynikać z nadużywania alkoholu. Znaczenie ma to, jak wygląda nasz dieta, ile kilogramów ważymy, jak często przyjmujemy różne leki i czy unikamy ryzykownych zachowań, mogącym prowadzić do wirusowego zapalenia wątroby.

Dowiedz się, które sygnały powinny wzbudzić niepokój:

Niepokojący kolor moczu

Ciemnożółty mocz najczęściej świadczy o odwodnieniu organizmu. Ale jeśli wygląda bardziej pomarańczowo, bursztynowo, brązowo, a nawet ma kolor piwa, należy zrobić szczegółowe badania. Przy problemach z wątrobą zmianie może ulec także stolec. Zaniepokoić powinna nie tylko krew na jego powierzchni czy ciemny kolor. Przy problemach z wątrobą stolec może zrobić się blady.



Problemy skórne

Najbardziej charakterystycznym objawem chorej wątroby jest zażółcenie się skóry. Dlaczego skóra robi się żółta? Jednym z powstałych produktów ubocznych pracy wątroby jest żółtawy związek zwany bilirubiną. Podczas gdy zdrowa wątroba nie ma problemu z pozbyciem się bilirubiny, chora wątroba umożliwia gromadzenie się bilirubiny we krwi, co może zmienić kolor skóry i oczu na żółty. Problem w tym, że przeglądając się codziennie w lustrze, możemy nie zauważyć u siebie takiego zażółcenia. Często zdarza się, że osoby obce lub znajomy, którego rzadko widujemy, mówi nam, że mamy żółtą skórę lub białka oczu. Innym objawem, który może świadczyć o problemach z wątrobą jest swędzenie skóry. Szczególnie, jeśli towarzyszą także inne objawy, jak dyskomfort w okolicy wątroby czy zażółcenie skóry. Swędzenie może świadczyć np. o problemach z trzustką.



Dyskomfort

Niekoniecznie musi pojawić się ból. Może natomiast pojawić się wrażenie, jakoby coś nam w brzuchu wyrosło. Występuje charakterystyczny dyskomfort podczas siedzenia lub wykonywania różnych czynności. To objaw, który należy zgłosić lekarzowi. Wystarczy proste badanie fizykalne, by potwierdzić, czy wątroba jest powiększona. Oczywiście, im bardziej otyły jest pacjent, tym trudniejsze jest takie badanie.



Ból brzucha

Gdy wątroba zaczyna się powiększać w wyniku podrażnienia, może pojawić się ból lub dyskomfort po prawej stronie brzucha, pod żebrami. W rzeczywistości nie jest to jednak „ból wątroby", bowiem sama wątroba nie ma unerwienia czuciowego. Dolegliwości wynikają z rozciągnięcia innych tkanek, powłok brzusznych i ucisku na sąsiadujące narządy.

