Wędzona makrela czy sardynki z puszki? Która ryba ma mniej kalorii?

Ryby są nie tylko dobrym źródłem białka, ale także zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3, ale także wapnia (szczególnie sardynki, które jemy wraz ze szkieletem). W tłustych rybach znajdziemy witaminy: D, E i A, a w chudych witaminy z gruby B.

Wędzona makrela czy może sardynki z puszki?

W 100 g surowej makreli znajdują się 223 kalorie. W 100 g smażonej makreli jest 188 kalorii, jednak standardowa porcja waży na ogół 220 g, co daje 414 kalorii. Najbardziej kaloryczna jest jednak wersja wędzona. W 100 g takie produktu znajdują się 354 kalorie. Porcja ważąca więc 150 g będzie zawierała 531 kalorii, a to naprawdę dużo.

Jeśli chodzi o sardynki, istotna jest zalewa – czy będą to rybki w sosie pomidorowym, czy też w oleju. W 100 g odsączonych sardynek w oleju z puszki znajduje się 217 kalorii. Jedna sardynka (około 25 g) zawiera około 54 kalorii. Porcja na kanapkę (około 40 g to już 109 kalorii). W 100g sardynek z puszki w sosie pomidorowym znajdziemy natomiast 177 kalorii. To o 50 mniej niż w sardynkach w oleju.

Zdecydowanie lepiej więc sięgnąć po sardynki, jeśli liczymy kalorie. Warto też pamiętać o kaloryczności pieczywa, po które przecież też sięgamy, jedząc ryby w formie przekąski.

