Czy można jeść banany z brązowymi plamkami?

Brązowe banany uważamy za zepsute. W tym przekonaniu utwierdza nas jeszcze fakt, iż często sprzedawane są one w okazyjnej cenie. Czy musimy omijać je szerokim łukiem? Nie, a wręcz przeciwnie, warto po nie sięgać jak najczęściej, bo zawierają m.in. dużą ilość substancji o działaniu przeciwnowotworowym. Trzeba jednak pamiętać, aby dojrzałych bananów nie przechowywać zbyt długo. Nadają się one przede wszystkim do bezpośredniego spożycia; przechowywane przez kilka dni na kuchennym blacie, stracą świeżość i zaczną się psuć.

Czy banany są zdrowe?

Banany to bardzo zdrowe owoce. Warto je jeść nie tylko ze względu na to, że dodają energii. Owoce te są cennym źródłem potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania mięśni magnezu, wapnia, a także aminokwasów oraz witamin o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Kaloryczność banana nie jest zbyt wysoka – średniej wielkości, dojrzały owoc dostarcza do organizmu około 100 kcal.

Ponadto, banany działają odkwaszająco na organizm, pomagają łagodzić dolegliwości żołądkowe, a także dostarczają do organizmu naturalne prebiotyki, czyli pokarm dla „dobrych” baterii jelitowych.

Banany mogą być cennym składnikiem naszej diety, ale warto pamiętać, aby spożywać je z umiarem i najlepiej na surowo. Smażone banany np. w cieście naleśnikowym tracą wiele cennych składników odżywczych i stają się o wiele bardziej kaloryczne.

Banany to doskonały składnik owocowych sałatek, dodatek do koktajli, jogurtu, owsianki oraz deserów np. musów owocowych i domowych ciast. Możemy je także podawać w nieco inny, ale wyjątkowo smaczny sposób, np. na patyku, oblane gorzką czekoladą; w takiej formie można je także zamrozić i spożywać, jak lody.

Niestety, owoce te mają też wady – jedną z nich jest wysoki indeks glikemiczny (IG-65), który sprawia, że banany nie są polecane dla osób chorujących na cukrzycę; podnoszą one także poziom kwasu moczowego w organizmie i przez to mogą nasilać objawy dny moczanowej.

Dojrzałe banany – dlaczego warto je jeść?

Banany z brązowymi plamkami to owoce dojrzałe, które zwykle uważamy za zepsute. Wraz z postępem procesu dojrzewania zmienia się zawartość składników odżywczych w bananach, np. zwiększa się ilość cukrów. To, dlatego zielone banany są niesmaczne, a żółte i te z brązowymi plamkami słodkie.

Banany z brązowymi plamkami są w pełni wartościowe pod względem zawartości składników odżywczych. Podczas procesu dojrzewania wzrasta ilość znajdujących się w bananach związków TNF, które zwalczają komórki nowotworowe. To jeden z głównych powodów, dla których warto przestać kupować idealnie żółte banany i pokochać te, nieco mniej urodziwe, ale za to zdrowsze i smaczniejsze.

Kiedy jeść banany?

Osoby, które nie muszą martwić się o odpowiedni poziom cukru we krwi oraz nie mają nadwagi, mogą jeść banany niemal codziennie. Nie oznacza to jednak, że odchudzanie wymaga całkowitej rezygnacji z bananów. Najlepiej po nie sięgać w godzinach porannych – idealnie sprawdzą się na drugie śniadanie oraz jako przekąska w momencie, gdy zaczynamy odczuwać zmęczenie. Doskonałym wyborem będą także banany przed i po treningu.

Kiedy jeszcze warto jeść banany? Ze względu na to, że owoce te zawierają tryptofan, pomagają przy bezsenności i są jednym ze sposobów na spokojny sen. Warto spożywać je wieczorem, po stresującym dniu, gdy przeczuwamy, że nadmiar wrażeń nie pozwoli nam szybko zasnąć.

Podsumowując, banany to owoce o wielu cennych właściwościach prozdrowotnych oraz wysokich wartościach odżywczych. Spożywane z umiarem na pewno nam nie zaszkodzą i pozwolą cieszyć się dobrym zdrowiem oraz samopoczuciem. Jeżeli kupimy zielone lub żółte banany, możemy szybko przyśpieszyć ich dojrzewanie, np. kładąc owoce na talerzu razem z jabłkami.

