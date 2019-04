Picie kawy rozpuszczalnej nie powinno nikomu zaszkodzić, bo jest to produkt bez żadnych dodatków np. substancji chemicznych, ale warto uważać na wszelkie kawy rozpuszczalne typu 2w1 i 3w1, bo zawierają one jedynie kilka procent ekstraktu kawowego oraz szereg zbędnych dodatków np. substancji słodzących i aromatów.

Właściwości kawy

Kawa ma wiele cennych właściwości prozdrowotnych, ale wypijana w nadmiarze może też szkodzić. Dotyczy to zarówno kawy parzonej w sposób tradycyjny, jak i kawy rozpuszczalnej.

Badania udowodniły, że picie kawy może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie układu krwionośnego i zapobiegać chorobom serca, chronić przed cukrzycą typu II, a także zmniejszać ryzyko chorób układu nerwowego i typowych schorzeń wieku starczego m.in. demencji.

Kawa jest cennym źródłem silnych przeciwutleniaczy, więc pośrednio wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, zmniejszając stres oksydacyjny; pobudza też organizm i poprawia koncentrację, ale trzeba pamiętać, że prozdrowotnie działa jedynie wówczas, gdy wypijamy ją w rozsądnych ilościach około 2-3 filiżanek na dobę.

Co ciekawe, okazuje się, że kawa rozpuszczalna nie tylko ma mniej kofeiny i cholesterolu niż kawa świeżo parzona, ale także znajduje się w niej znacznie więcej przeciwutleniaczy. Jest to dobra wiadomość dla osób, które są wrażliwe na kofeinę i nie mogą sobie pozwolić na częste picie kawy oraz wszystkich dbających o to, aby ich dieta obfitowała w naturalne przeciwutleniacze.

Czy kawa szkodzi?

Niestety, coraz częściej sięgamy po kawę zbyt często, narażając się na problemy z koncentracją, rozdrażnienie, uczucie niepokoju, kołatanie serca, drżenie rąk, a także dość nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego np. zgagę i bóle brzucha.

Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa?

Kawa rozpuszczalna jest zdrowa, o ile sięgamy po nią z umiarem. Jest to podstawa w przypadku każdego pokarmu i napoju, bo przesada jest zawsze szkodliwa i wcześniej lub później odbije się na naszym zdrowiu. Niestety, smak kawy rozpuszczalnej znacząco odbiega od smaku świeżo parzonej kawy i na pewno nie przypadnie do gustu prawdziwym smakoszom.

Sięgając po szybką i wygodną w przygotowaniu kawę rozpuszczalną, możemy być spokojni, bo nie zawiera ona żadnych dodatków i jest jedynie odparowanym poprzez działanie wysokiej temperatury lub zamrażanie (liofilizację) naparem z kawowych ziaren. Warto pamiętać o jednym – kawa liofilizowana zawsze będzie posiadała lepszy smak i aromat od tej, która była suszona w wysokiej temperaturze.

Kawa 2w1 – czy to jeszcze kawa?

Kawa 2w1 i kawa 3w1 od kilku lat zdobywa serca Polaków, bo pozwala cieszyć się smakiem i maksymalną oszczędnością czasu, którą tak bardzo cenimy. Ale nie jest to prawdziwa kawa, a jedynie napój kawowy, który z prozdrowotnym działaniem prawdziwej kawy oraz kawy rozpuszczalnej ma mało wspólnego.

Skład napojów kawowych pozostawia wiele do życzenia. Są one nie tylko źródłem cukru, ale także innych substancji słodzących, utwardzonego tłuszczu oraz wielu „E”, których powinniśmy unikać. W saszetce kawy 2w1 lub 3w1 jest zaledwie kilka procent kawy rozpuszczalnej, a reszta to zbędne i często szkodliwe dla zdrowia dodatki.

Przede wszystkim, taki napój jest źródłem pustych i odkładających się w postaci tkanki tłuszczowej kalorii. Dla porównania kawa rozpuszczalna i kawa świeżo parzona (bez cukru) to około 2 – 4 kcal w jednej filiżance, a porcja kawy 2w1 może dostarczyć do naszego organizmu nawet około 100 kcal. Różnica jest znacząca i nie chodzi tutaj jedynie o kaloryczność, ale także ogólny wpływ na zdrowie i samopoczucie, bo taki napój na pewno nie pobudzi nas do efektywniejszej pracy.

Podsumowując, kawa rozpuszczalna bez żadnych dodatków na pewno nie zaszkodzi naszemu zdrowiu, o ile nie cierpimy na schorzenia, które uniemożliwiają jej spożywanie. Zrezygnować należy natomiast z kaw typu 2w1 i 3w1, które są źródłem pustych kalorii, utwardzonego tłuszczu trans, aromatów oraz chemicznych dodatków do żywności.

