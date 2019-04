Jak odchudzić posiłki – 5 najprostszych zamienników

Moda na odchudzanie spożywanych dań trwa w najlepsze. Jest to bardzo dobry sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym i cieszenie się smakiem posiłków, które pamiętamy np. z dzieciństwa, jednak teraz są one dla nas zbyt kaloryczne. W jaki sposób obniżyć kaloryczność swoich posiłków i jednocześnie nie odczuć radykalnej zmiany ich smaku?

Zdrowe zamienniki – jak je wybrać i sobie nie zaszkodzić?

Chcąc odchudzić spożywane posiłki, trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na skład kupowanych produktów oraz ich pochodzenie. Zawsze warto zjeść mniej, ale zdrowiej, bo przecież jesteśmy tym, co jemy. Co ważne, produkty lepszej jakości wcale nie są o wiele droższe, ale trzeba nauczyć się je znajdować na sklepowych półkach.

Ważny jest także sam proces przygotowywania posiłków, który dodatkowo może wpływać na ich wartości odżywcze. Smażenie zwiększa kaloryczność potraw nawet o kilkadziesiąt procent, dlatego lepiej całkowicie z niego zrezygnować. Dodatkowo wydzielające się w czasie smażenia związki, mogą działać kancerogennie na komórki naszego organizmu i zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Najlepszym sposobem obróbki termicznej jest gotowanie na parze, duszenie oraz korzystanie z patelni grillowych.

Produkty dietetyczne wcale nie muszą być zdrowe!

Unikać trzeba nie tylko produktów słabej jakości, ale także „sprytnych sztuczek” producentów żywności, którzy obecnie niemal wszystko oferują nam w wersji 0% tłuszczu i cukru. Działa to na nas, jak przysłowiowy lep na muchy, bo przecież, jak coś jest niskokaloryczne, to musi też być zdrowe. Prawda jest jednak inna – produkty „light” mogą szkodzić naszemu zdrowiu, bo zwykle zawierają wiele chemicznych dodatków. Co więcej, produkty dietetyczne mogą mieć też więcej kalorii od swoich tradycyjnych odpowiedników.

Zamienniki tuczących produktów

Zdrowa dieta nie musi być nudna i monotonna. Wystarczy odrobina kreatywności, aby móc cieszyć się smakiem i niższą kalorycznością spożywanych posiłków. Poniżej prezentujemy 5 zdrowszych zamienników tuczących produktów, które pomogą odchudzić codzienne menu.

1. Jogurt naturalny – zamiennik śmietany i majonezu

Kochamy majonez nie tylko jako dodatek do kanapek, ale także dipów, jajek i sałatek. Tak samo kochamy śmietanę, którą dodajemy do zup i sosów. Niestety, majonez i śmietana są dość tuczące, więc nie powinniśmy ich jeść zbyt często. Ale jest sposób na to, żeby cieszyć się smakiem ulubionych dań, bez obaw o ich kaloryczność; sięgając po jogurt naturalny, unikniemy zbędnych kalorii, a także nie odczujemy znaczącej zmiany smaku spożywanych posiłków.

2. Mięso drobiowe – zamiennik wieprzowiny i wołowiny

Wieprzowina i wołowina dostarczają do naszego organizmu sporo tłuszczu. Chcąc uniknąć niekontrolowanego przybierania na wadze oraz skutków ubocznych spożywania dużych ilości czerwonego mięsa, można zastąpić je niskokalorycznym mięsem drobiowym. Trzeba jednak pamiętać, że mięso nie powinno być podstawą naszej diety, bo spożywane w nadmiarze, sprzyja rozwojowi nowotworów żołądka, trzustki i jelita grubego.

3. Mąka pełnoziarnista – zamiennik mąki oczyszczonej

Kochasz dania mączne i białe pieczywo? Niestety, ale biała mąka jest nie tylko bezwartościowa pod względem odżywczym, ale także tuczy. Lepszym wyborem będzie mąka z pełnego przemiału oraz pieczywo pełnoziarniste, bo produkty te zawierają zarówno błonnik pokarmowy, jak i cenne witaminy oraz minerały.

4. Naturalny twaróg – zamiennik serów żółtych i topionych

Ser żółty to istna bomba kaloryczna; tuczący jest także ser topiony, który może zawierać jedynie kilka procent prawdziwego sera. Czym zastąpić te produkty? Zdrowym, półtłustym twarogiem, który zapewnia długie uczucie sytości i jest źródłem pełnowartościowego białka oraz wapnia.

5. Ksylitol i stewia – zamienniki białego cukru

Biały cukier to wróg naszego zdrowia i szczupłej sylwetki. Zdrowszym zamiennikiem cukru jest pozyskiwany z kory brzozy ksylitol oraz stewia. Te substancje słodzące są w pełni naturalne, mają mniej kalorii i mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury, więc idealnie nadają się także do domowych wypieków.

