Pajdy wiejskiego chleba ze smalcem to obowiązkowy element wielu festynów. Można je też dostać w niektórych barach. To prosta przekąska, którą często łączymy z kuflem piwa lub kieliszkiem wódki. Amatorów takiej przekąski nigdy nie brakuje. Nie trzeba jednak być dietetykiem klinicznym żeby wiedzieć, że przysmak ten nie należy do najzdrowszych. Z pewnością też nie jest niskokaloryczny. Zdawać by się mogło, że ktoś, kto sięga po kanapkę ze smalcem, raczej dzień w dzień skrupulatnie nie liczy kalorii. Jednak czasem można się zdziwić! A co, jeśli jesteśmy na diecie i chcemy sobie zrobić małe odstępstwo, które wliczymy w nasz dzienny limit kalorii?

Ile kalorii ma smalec?

W 100 g smalcu jest 891 kalorii. To naprawdę dużo. Jeśli doliczymy do tego kalorie pochodzące z grubej pajdy białego chleba, może się okazać, że jedna kanapka wyczerpuje cały nasz dzienny limit.

Pomijając kaloryczność smalcu, należy podkreślić, że nie należy on do najzdrowszych produktów. Jeśli sięgamy po niego od święta, nic nie powinno się zdarzyć. Gorzej, jeśli spożywamy go regularnie i w dużych ilościach.

Czytaj także:

Jajka – ile można bezpiecznie zjeść