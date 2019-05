Dietetyczny obiad. 5 wskazówek, które ułatwią odchudzanie

Domowe posiłki pomagają zyskać kontrolę nie tylko nad spożywanymi każdego dnia kaloriami, ale także ograniczają ryzyko związane z chemicznymi dodatkami do żywności, w które obfitują szybkie dania barowe. Ugotowanie zdrowego, niekalorycznego i smacznego obiadu nie jest trudne, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach, które nie dotyczą jedynie składników posiłku, ale także sposobu jego przygotowania. Poniżej prezentujemy 5 ważnych wskazówek, które ułatwią odchudzanie i pomogą zmienić niezdrowe nawyki żywieniowe.

1. Naucz się wybierać produkty spożywcze i czytać etykiety

Chcąc zdrowo się odżywiać i samodzielnie gotować, trzeba nauczyć się czytać etykiety i rozpoznawać żywność dobrej jakości, która często nie jest dużo droższa od tej, zawierającej szereg szkodliwych konserwantów, barwników i dodatków smakowych.

Na początek naucz się wybierać mięso oraz ryby, bo to one najczęściej są podstawą domowego obiadu. Jeżeli nie masz pewności, skąd pochodzą morskie ryby mrożone, sięgnij po te słodkowodne. Pstrąg, amur, karp, sandacz i szczupak to najpopularniejsze ryby zamieszkujące polskie rzeki i stawy, które bez problemu można kupić w sklepach i to nie mrożone, ale świeże. Są one doskonałym źródłem białka i dostarczają do organizmu niewiele kalorii. Warto je jeść zamiennie z rybami morskimi, bo te drugie zawierają więcej kwasów tłuszczowych Omega-3.

Mięso to kolejny składnik domowego obiadu. Nie należy sięgać po niezbyt często, jednak chude mięso może znacząco wpłynąć na efekty odchudzania oraz chronić przed spalaniem tkanki mięśniowej, dostarczając przyśpieszających regenerację organizmu aminokwasów i zapewniając długotrwałe uczucie sytości.

Mięso drobiowe pochodzące z chowu na wolnym wybiegu jest jedynie o kilka złotych droższe od mięsa z chowu intensywnego. Chcesz skończyć z jedzenie mięsa? Możesz je zastąpić roślinami strączkowymi, które odpowiednio przyrządzone, zaskoczą doskonałym sakiem nawet zdeklarowanego mięsożercę.

2. Zrezygnuj z półproduktów i sklepowych gotowców

Zdrowy obiad nie może składać się z półproduktów, dlatego zrezygnuj z wszelkich dań instant oraz dań gotowych i zastąp je samodzielnie przygotowywanymi posiłkami na bazie ryb, chudego mięsa, kasz oraz warzyw sezonowych, które są doskonałą bazą do przygotowania sycących zup i dań jednogarnkowych.

Korzystaj z mrożonek, które zachowają niemal wszystkie wartości odżywcze warzyw i owoców, ale wybieraj jedynie te bez dodatków, bo pyszny makaron z warzywami, risotto i kaszotto w wersji mrożonej wcale nie muszą być zdrowym zamiennikiem domowego obiadu.

3. Schowaj patelnie i naucz się zdrowo gotować

Smażenie w dużej ilości tłuszczu nie służy zdrowiu i sprzyja niekontrolowanemu przybieraniu na wadze. Zamiast smażyć, gotuj na parze, duś i piecz w naczyniach żaroodpornych bez dodatku dużej ilości tłuszczu oraz smaż na patelni grillowej.

4. Naucz się zdrowo przyprawiać

Wiesz, że gotowe mieszanki przypraw w większości składają się z soli oraz są źródłem m.in. glutaminianu sodu i syropu glukozowo-fruktozowego i cukru? Aby przygotować zdrowy obiad, naucz się zastępować sól i gotowe przyprawy suszonymi ziołami oraz nie bój się pieprzu, imbiru i ostrej papryki. Zarówno zioła, jak i ostre przyprawy wspomagają trawienie i przyśpieszają odchudzanie oraz nadają potrawom wyśmienity smak.

5. Jedz mniej, ale zdrowiej

Mało nie znaczy gorzej! Zdrowy obiad, który składa się z porcji zupy warzywnej na naturalnym bulionie warzywnym lub drobiowym oraz niewielka porcja kaszy, duszonego mięsa i warzyw w postaci surówki zapewniają długotrwałe uczucie sytości przy stosunkowo niewielkiej kaloryczności. Aby schudnąć, musisz jeść regularnie, bo inaczej zaczniesz podjadać i zniweczysz swoje wysiłki. Po obiedzie zrezygnuj z kalorycznego deseru i sięgnij np. po kwaśne owoce, bo znajdująca się w nich witamina C wspomaga przyswajanie żelaza.

