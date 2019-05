Zwykła woda ci nie smakuje? Dodaj do niej to warzywo. Przepis na szybki, tani i zdrowy napój orzeźwiający

Ludzki organizm w dużej mierze składa się z wody. Jej zapotrzebowanie zmienia się wraz z wiekiem, ale jest też zależne od codziennej aktywności, rodzaju pracy, stanu zdrowia. Bez niej nie mogą zachodzić podstawowe procesy. Słowem – jest niezbędna do życia. A co, jeśli po prostu nam nie smakuje? Warto coś do niej dorzucić. Rewelacyjnie sprawdzą się... ogórki!