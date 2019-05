Ten powszechny dodatek do żywności zaburza mikroflorę jelitową

E171 stosowany jest jako środek barwiący w wielu produktach – najczęściej w słodyczach i wypiekach. Do tej pory bezpieczeństwo jego stosowania było kwestią debaty, ale nowe badania na myszach tylko potwierdzają, że dwutlenek tytanu może fatalnie wpływać na mikroflorę jelitową.

Francja wprowadzi zakaz stosowania E171 w produktach spożywczych począwszy od przyszłego roku, obawiając się, że dodatek może prowadzić do problemów zdrowotnych. Badania na myszach, które pojawiły się w zeszłym roku w „Scientific Reports”, faktycznie wiązały spożycie E171 z tworzeniem się nowotworów jelita grubego.

Kolejne badanie przeprowadzone na myszach ujawniło nowe dowody na to, że E171 ma zły wpływ na pracę jelit. Badania, których wyniki pojawiły się w „Frontiers in Nutrition”, wyjaśniają, w jaki sposób E171 może zmieniać aktywność bakterii jelitowych w potencjalnie niebezpieczny sposób.

E171 a mikroflora jelitowa

Naukowcy podawali E171 myszom (dodawali go do wody), a następnie ocenili wpływ substancji na mikroflorę jelitową. Badacze przeprowadzili także pewne eksperymenty in vitro.

Odkryli, że cząstki dwutlenku tytanu mają niewielki lub żaden wpływ na skład mikroflory jelitowej. Jednak oceniając myszy, zauważyli, że substancja wpływa na uwalnianie cząsteczek wytwarzanych przez bakterie, które oddziałują z ich środowiskiem biologicznym, działając jako przekaźniki między bakteriami jelitowymi a ich gospodarzem.

Eksperymenty in vitro wykazały również, że dwutlenek tytanu zmienił rozkład bakterii w jelitach, co doprowadziło do powstania biofilmu. Jest to lepka „sieć”, która zmienia sposób działania bakterii, a także może wpływać na odpowiedź układu odpornościowego na infekcję. Bakterie niejako sklejają się ze sobą. Zmiany te związane są np. ze wskaźnikami zapalenia w okrężnicy.

Badania pokazują, że dwutlenek tytanu oddziałuje z bakteriami w jelitach i upośledza niektóre z ich funkcji, co może prowadzić do rozwoju chorób.

Czytaj także:

Francja wprowadza zakaz sprzedaży produktów zawierających rakotwórczy E171. Produkty mogą trafić do Polski