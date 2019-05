Dieta wysokotłuszczowa a profil bakterii jelitowych. Kolejny dobry argument, by zmienić sposób odżywiania

Mikrobiota jelitowa

Mianem mikrobioty jelitowej określa się bakterie zamieszkujące nasze jelita. Okazuje się, że mikroflora jelitowa stanowi dynamiczne środowisko, które oddziałuje na nasze zdrowie. Pojawia się coraz więcej prac naukowych, w których sugeruje się związek pomiędzy składem i funkcją bakterii jelitowych, a ryzykiem rozwoju otyłości i chorób sercowo-naczyniowych. Jak pokazuje ostatnie badanie, dieta wysokotłuszczowa może wpływać niekorzystnie na naszą mikrobiotę.

Działanie diety wysokotłuszczowej na mikrobiotę jelitową

Do badania włączono 217 zdrowych osób w wieku od 18 do 35 lat. Następnie losowo przydzielono uczestników do diet o takiej samej dziennej zawartości energetycznej, ale różnym stosunku tłuszczu w diecie: 20 procent (dieta niskotłuszczowa) vs. 30 procent (dieta umiarkowana) vs. 40 procent (dieta wysokotłuszczowa). Uczestnicy badania stosowali wybraną dietę przez 6 miesięcy. Okazało się, że dieta niskotłuszczowa wykazała pozytywny wpływ na mikroflorę: zwiększała bioróżnorodność mikrobioty, zmniejszała stężenia niekorzystnych substancji takich jak indole, które zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz przewlekłej choroby nerek. Z drugiej strony, dieta wysokotłuszczowa wiązała się z niekorzystnym profilem bakterii, zmniejszeniem stężenia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz wzrostu czynników prozapalnych takich jak lipopolisacharyd. Przedstawione wyniki sugerują, że dieta w zależności od składu tłuszczu wpływa na skład i funkcjonowanie bakterii jelitowych. Zaobserwowane zmiany sugerują, że mikrobiota może pełnić kluczową rolę w niekorzystnym działaniu metabolicznym diety wysokotłuszczowej.

