3 sezonowe superfoods, które kupisz teraz w warzywniaku

Moda na zdrowe odżywianie sprawiła, że chętnie włączamy do naszego codziennego jadłospisu produkty o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej i wielu właściwościach zdrowotnych. Doskonale znamy działanie jagód goji i jagód acai, żeń-szenia, quinoa, zielonego ziarna pszenicy, imbiru, czarnego ryżu czy trawy jęczmiennej oraz trawy pszenicznej, ale zapominamy, że istnieją też równie zdrowe i pozwalające na stosowanie urozmaiconej diety zwyczajowej warzywa i owoce naszej strefy klimatycznej.

Co to jest superfood?

Superfood, czyli superżywność to produkty wyróżniające się wyjątkowym bogactwem cennych dla zdrowia związków. Są to przede wszystkim niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia witaminy, minerały, aminokwasy, antyoksydanty, a także glukozynolany, polifenole oraz antocyjany i flawonoidy.

Wszystkie te związki znajdziemy w warzywach i owocach, które były podstawą diety naszych przodków, więc możemy mieć pewność, że są one zgodne z naszymi potrzebami żywieniowymi i mogą z powodzeniem zastąpić egzotyczną superżywność.

Superfoods pozwalają na zwiększenie ilości cennych dla zdrowia składników odżywczych w codziennej diecie, jednak trzeba pamiętać, że efektywność ich działania uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim podstawą jest spożywanie superżywności w postaci nieprzetworzonej, najlepiej na surowo; powinna ona także pochodzić z pewnego źródła, aby nie dostarczała do naszego organizmu szkodliwych związków z nawozów sztucznych i pozostałości po środkach ochrony roślin.

3 sezonowe superfoods z twojego warzywniaka

1. Zielone warzywa liściaste – skuteczna broń przed chorobami układu krążenia i nowotworami

Zielone warzywa liściaste są dostępne w sklepach przez cały rok, ale właśnie teraz, w maju, możemy cieszyć się ich smakiem w naturalnej odsłonie. Sezon na nowalijki trwa w najlepsze i warto wykorzystać to, że na rynku pojawiły się już warzywa liściaste z polskich pól, a nie z uprawy szklarniowej. To ważne, bo sztucznie pędzone zielone warzywa liściaste kumulują wiele szkodliwych związków.

Do grupy naszych rodzimych superfoods należą, m.in.:

natka pietruszki,



koperek,



sałata zielona,



botwinka.



Powyższe warzywa to prawdziwa skarbnica cennych antyoksydantów, wapnia, magnezu, żelaza i potasu, a także związków redukujących stany zapalne w organizmie oraz witaminy K i witaminy C.

2. Warzywa kapustne – tana broń przeciwko nowotworom

Warzywa kapustne uważane są za ciężkostrawne i wzdymające. To prawda, ale odpowiednio przygotowane nie muszą powodować dyskomfortu i problemów trawiennych.

Dostępna obecnie w sklepach młoda kapusta oraz kapusta włoska mogą stać się podstawą wielu smacznych dań. W kuchni polskiej najczęściej spożywamy kapustę na ciepło, ale warzywa kapustne odznaczają się najwyższymi wartościami odżywczymi na surowo, dlatego warto pomyśleć o spożywaniu ich przede wszystkim w postaci surówek.

Już niedługo pojawi się także młoda brukselka, brokuły, kalafiory, jarmuż oraz gruntowa rzodkiewka, czarna rzepa i kalarepa, które także są naszą rodzimą żywnością do zadań specjalnych.

Warzywa kapustne to zdecydowanie najlepsi sprzymierzeńcy w ograniczaniu ryzyka rozwoju nowotworów układu pokarmowego i nowotworów sutka oraz prostaty. Badania dowiodły, że zawarte w nich glukozynolany hamują rozwój odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów stanów zapalnych.

Warzywa cebulowe – naturalny antybiotyk, o którym warto pamiętać

Cebula, czosnek, szczypiorek oraz por mają dość specyficzny zapach, który nie zachęca do spożywania ich na surowo. Warto się jednak do nich przekonać, bo warzywa te kryją w sobie ogromną moc i doskonale wzmacniają odporność oraz niszczą szkodzące nam bakterie i grzyby. Co więcej, spożywanie warzyw cebulowych pomaga obniżyć ciśnienie i poziom szkodliwego cholesterolu, wpływa pozytywnie na stan naszych naczyń krwionośnych, chroniąc przed zakrzepami, zawałem i udarem, a także pozwala zadbać o redukcję przewlekłych stanów zapalnych, które toczą się w naszych organizmach.

Czytaj także:

Na czym polega fenomen kaszy jaglanej? 5 powodów, by włączyć ją do diety