Dobra wędlina to ta najdroższa? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas zakupów

Czy można z 1 kg mięsa wyprodukować 2 kg wędliny? Można, ale takie praktyki odbijają się na naszym zdrowiu. Kontrole jakości produktów wędliniarskich wielokrotnie dowiodły, że są one „faszerowane” substancjami wiążącymi wodę, konserwantami, sztucznymi aromatami i innymi dodatkami do żywności, przez co stają się potencjalną przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Jak wybrać zdrową wędlinę?

Czy wędliny są zdrowe?

Dostępne w sklepach wędliny mogą nam szkodzić. Obecne w nich chemiczne dodatki do żywności są potencjalną przyczyną nowotworów, alergii oraz innych chorób. Spożywając wędliny niskiej jakości, narażamy się na szereg konsekwencji zdrowotnych, które często wynikają z naszej niewiedzy i niezdrowych przyzwyczajeń, a nie ograniczonej ilości pieniędzy.

Jemy zbyt dużo mięsa i produktów mięsnych, kupujemy wędliny i produkty garmażeryjne ze względu na wygodę, bo ich samodzielne przygotowanie zabiera sporo czasu, jednak nie zastanawiamy się, w jaki sposób takie pozorne oszczędności wpływają na nasze zdrowie.

Badania dowiodły, że znaczna ilość wędlin, które kuszą nas zapachem i apetycznym wyglądem to jedynie podróbki produktów naturalnych i przygotowywanych zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Na co trzeba zwrócić uwagę podczas zakupów? Na pewno nie należy kierować się jedynie ceną, bo nie zawsze jest ona wyznacznikiem jakości.

Jak rozpoznać dobrą wędlinę?

1. Skład wędliny

Skład wędliny jest dla nas najważniejszym wyznacznikiem jakości. Nie bójmy się o niego pytać, bo sprzedawca ma obowiązek pokazania nam etykiety produktu. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na:

ilość mięsa w 100 g gotowego produktu – im jest go więcej, tym lepiej,



procentową zawartość białka pochodzenia zwierzęcego – powinno go być minimum 16%,



ogólną ilość składników użytych do produkcji wędliny – tutaj obowiązuje zasada – im mniej, tym lepiej,



zawartość MOM-u – jeżeli jest w składzie, to lepiej zrezygnować z zakupu,



zawartość aromatu dymu wędzarniczego – jest to bardzo szkodliwa dla zdrowia „farba”, którą maluje się wędliny, aby upozorować proces ich tradycyjnego wędzenia,



zawartość fosforanów i solanki – wędliny zawierające te składniki szkodzą zdrowiu,



zawartość białka sojowego, błonnika i skrobi – substancje te stosowane są w celu zwiększenia masy gotowej wędliny i zatrzymania w niej dodanej wody,



zawartość innych składników np. oznaczonych w składzie jako E, karageny, gumy i pektyny.



Dla porównania tradycyjna szynka to jedynie mięso, sól lub nie więcej niż 10% solanki oraz zioła i przyprawy.

2. Wygląd wędliny

Zdrowe, naturalne wędliny nie mają różowego koloru i idealnej struktury. Ich barwa jest szarawa, często niejednolita i nie zauważymy w ich strukturze charakterystycznych dziurek, które pozostają po procesie nastrzykiwania mięsa solanką oraz dodawanymi do niej wypełniaczami. Warto zwrócić też uwagę na to, czy wędlina jest sucha, bo produkty niskiej jakości cechują się widoczną wilgotnością, często wręcz wycieka z nich woda.

W przekroju wysokiej jakości wędliny zauważymy włókna mięsa oraz przerosty tłuszczowe. Jeżeli skórka wędliny ma brązowy, nienaturalny kolor, to znak, że został użyty aromat dymu wędzarniczego.

Ile kosztują naturalne wędliny?

Zdrowe wędliny są dostępne w naszych sklepach i wcale nie kosztują majątku. Znacznie łatwiej je dostać u lokalnych producentów, w sklepach zlokalizowanych przy masarniach i zakładach przetwórstwa mięsnego oraz w sklepach ze zdrową żywnością, jednak pojawiają się także w dużych supermarketach i dyskontach. Ich ceny są różne i zwykle zaczynają się od ponad 35 zł za kilogram, jednak cena nie jest dobrym wyznacznikiem jakości, bo w niektórych sklepach powyżej 30 zł musimy zapłacić za wędliny wysoko przetworzone np. szynkę konserwową i mieloną wędlinę drobiową.

Podsumowując, chcąc jeść wysokiej jakości wędliny, musimy zacząć zwracać uwagę na ich skład oraz wygląd. Najlepiej poświęcić czas i upiec szynkę, schab lub filet z kurczaka samodzielnie, bo taka wędlina na kanapkę będzie nie tylko o wiele zdrowsza, ale także smaczniejsza. Warto pamiętać też, że zgodnie z zaleceniami WHO nie powinniśmy spożywać więcej niż 50 g wędlin dziennie – przeciętny Polak przekracza tę normę niemal 2-krotnie.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Na pewno, nie należy kupować wędlin „wysokiego ryzyka”, czyli mielonek, pasztetów, parówek i innych wyrobów garmażeryjnych.

