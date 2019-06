Nie możesz zasnąć? Sięgnij po tę herbatę. Potrafi zdziałać cuda

Herbata rumiankowa znana jest już od wieków i jest bardzo ceniona w medycynie naturalnej. Do jej przygotowania wykorzystuje się suszone kwiaty rumianku – rośliny, która ma szereg właściwości prozdrowotnych. Zapewne każdy z nas pamięta jej zapach z dzieciństwa. Nasze babcie bardzo lubiły przy jej pomocy rozprawiać się z różnymi dolegliwościami. Chociaż oczywiście napar z rumianku nie poradzi sobie w przypadku poważnych chorób, doraźnie może pomóc w walce ze stanami zapalnymi, problemami skórnymi czy chwilową bezsennością.

Rumianek – bogactwo flawonoidów

Swoje prozdrowotne właściwości rumianek zawdzięcza przede wszystkim flawonoidom – to substancje odżywcze obecne w wielu roślinach. To właśnie dzięki nim herbata rumiankowa ułatwia zasypianie – flawonoidy w roślinie wiążą się z receptorami benzodiazepinowymi w mózgu, działając jako łagodny środek uspokajający.

To jednak nie jedyne zastosowanie herbaty rumiankowej. W jednym z badań przeprowadzonych na University of Pennsylvania u osób z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem lękowym uogólnionym stwierdzono, że wyciąg z rumianku zmniejsza objawy lepiej niż placebo. Kiedy czujesz się niespokojny lub zdenerwowany, powinieneś siegnąć po ten aromatyczny napar.

Herbata rumiankowa może także łagodzić dolegliwości trawienne.

Chociaż rumianek wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych, może również wchodzić w interakcję z różnymi lekami. Jeśli leczymy się przewlekle, powinniśmy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przez rozpoczęciem picia herbaty rumiankowej. Należy też zachować szczególną ostrożność przed podaniem naparu niemowlętom i dzieciom, ponieważ herbata rumiankowa, podobnie jak miód i niektóre inne produkty naturalne, może być zanieczyszczona toksyną botulinową.

Herbata rumiankowa dla urody

Napar ten poprawia także krążenie krwi i łagodzi podrażnienia wokół oczu, zmniejszając cienie. Samo jego picie jednak nie wystarczy. Umieść dwie torebki z herbatą w gorącej wodzie na kilka minut, a następnie wyjmij i pozostaw do ostygnięcia. Umieść je na powiekach i odpoczywaj w pozycji leżącej przez kilkanaście minut.

