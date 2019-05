Naukowcy: Alergie mogą być związane z lękiem i depresją

Co 30 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór...

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. To dobra okazja, by porozmawiać o statystkach, a te są naprawdę porażające: co 30 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Każdego roku 6 tys. osób....