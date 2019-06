Kajzerka z serem i szynką? Koniec z tym! 7 pomysłów na pożywne śniadania

Nie będziemy się teraz spierać, czy śniadanie faktycznie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia czy też nie. Niezależnie od tego, czy zjadasz coś tuż po przebudzeniu, zanim wyjdziesz z domu czy dopiero, gdy dotrzesz do pracy, w końcu będziesz jadł ten pierwszy posiłek. Na pewno chciałbyś, żeby zaspokoił głód, dodał ci energii, nie spowodował senności, ale też, żeby sycił na tyle długo, by nie musieć na godzinę łapczywie rzucać się na batonika z automatu. Właśnie dlatego tak ważne jest, jak zbilansować ten pierwszy posiłek, by naprawdę był pożywny.

Co jeść na śniadanie, żeby zaraz nie dopadł nas głód?

Idealnie sprawdzą się takie oto posiłki:

owsianka z owocami,



placki smażone bez tłuszczu,



jogurt naturalny z owocami,



koktajl owocowo-warzywny,



jajka sadzone,



kanapki z pełnoziarnistym pieczywem,



hummus.



Jeśli zależy ci na redukcji masy ciała, poproś o pomoc dietetyka w skomponowaniu właściwych posiłków. Istotne bowiem jest nie tylko to, ile kalorii przyjmujesz i czy twoje posiłki są pożywne. Duże znaczenie ma także proporcja białek, tłuszczu i węglowodanów w diecie.

