Sok, napój, nektar – czym się różnią. Który wybrać na diecie?

Sklepowe półki uginają się od różnych napojów na bazie owoców lub z ich dodatkiem. Niestety, wiele z nich składa się w większości z wody, cukru oraz barwników i konserwantów. Trzeba mieć tego świadomość i nauczyć się wybierać zdrowe oraz wartościowe pod względem odżywczym produkty, które będą dostarczały do naszego organizmu witaminy i minerały, a nie jedynie puste kalorie.

Sok, napój czy nektar?

Jedynym w 100% zdrowym napojem jest woda, jednak nie musimy całkowicie rezygnować z napojów na bazie owoców, o ile mają one naturalny i wartościowy dla naszego zdrowia skład. Tak naprawdę, możemy szybko się o tym przekonać, poświęcając czas na czytanie etykiet kupowanych produktów, bo to on jest dla nas cenną wskazówką, a nie marketingowe hasła, które przekuwają wzrok i mają za zadanie zachęcić nas do zakupu.

Zgodnie z prawem, które obowiązuje na terenie UE, każdy dostępny w sklepie produkt powinien być zgodny z obowiązującymi norami jakości. Zarówno sok, nektar, jak i napój mają swoje definicje, które warto poznać, bo znacząco ułatwiają one dokonanie właściwego wyboru.

Sok – definicja

Aby napój mógł otrzymać nazwę „sok”, musi on spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim, wymogiem koniecznym jest to, aby został on wyprodukowany z pełnowartościowych, dojrzałych i świeżych owoców, bądź warzyw, lub z soku zagęszczonego, który nie jest mniej wartościowy pod względem odżywczym.

Naturalny sok nie może być dosładzany, sztucznie konserwowany i nie ma w nim miejsca na inne niezdrowe dodatki. Może być wzbogacony witaminami, pasteryzowany, a także świeżo wyciskany oraz odtworzony z soku zagęszczonego.

Pod względem wyglądu oraz konsystencji sok może być klarowny, naturalnie mętny lub przecierowy, jednak nie może zawierać mniej niż 85% owoców.

Nektar – definicja

Nektar owocowy to rozcieńczony w różnych proporcjach sok. Otrzymuje się go po dodaniu wody do naturalnego soku owocowego lub warzywnego, a także soków zagęszczonych. W przeciwieństwie do soku, w nektarze może znajdować się cukier i miód oraz np. kwas cytrynowy. Trzeba wiedzieć, że nektar może zawierać różą ilość owoców – przepisy dopuszczają, że od 25% do 100%, dlatego właśnie czytanie etykiet jest tak ważne.

Napój – definicja

Napój owocowy zawiera najmniej owoców – zgodnie z definicją nie może ich być, mniej niż 20%. W napoju mogą się znaleźć różne substancje poprawiające smak, kolor i trwałość oraz cukier i substancje słodzące.

Sok, napój, nektar – co wybrać?

Zdrowy rozsądek podpowiada, że najlepszym wyborem będzie sok owocowy. W rzeczywistości tak jest, jednak najlepiej sięgać po soki przygotowane samodzielnie w domu lub tzw. soki jednodniowe, które mają zdecydowanie najwyższe walory smakowe oraz odżywcze. Trzeba pamiętać, że soki owocowe to źródło fruktozy, czyli cukru prostego, a węglowodany proste to jedna z przyczyn nadwagi i otyłości.

Co pić na diecie?

Dieta wymaga wprowadzenia pewnych zmian w codziennym menu. Jedną z nich jest właśnie rezygnacja z niskiej jakości nektarów i napojów owocowych, które dostarczają do naszego organizmu niewiele cennych składników odżywczych. Naturalny sok także trzeba spożywać z umiarem – szklanka dziennie (jako samodzielna przekąska, a nie dodatek do posiłku) na pewno nam nie zaszkodzi, ale większa ilość może negatywnie wpływać na efekty odchudzania. Na diecie i nie tylko, najlepiej pić przede wszystkim wodę, będącą jedynym niezbędnym nam do życia napojem.

Warto wiedzieć, że soki owocowe można zastąpić sokami warzywnymi, które mają zdecydowanie mniej kalorii i są polecane także przy odchudzaniu. Tutaj też najlepiej postawić na samodzielne przygotowanie soku z pomocą wyciskarki, bo wówczas zachowuje on znacznie więcej cennych substancji odżywczych oraz dostarcza do naszego organizmu najwięcej błonnika. Do soku warzywnego można dodać niewielkie ilości owoców np. niskokalorycznych truskawek, owoców jagodowych lub jabłek, co spowoduje, że zyska on bardziej wyrazisty i słodszy smak.

