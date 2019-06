30 dni bez cukru – wyzwanie Ani Lewandowskiej. Wyjaśniamy, na czym polega

Wyzwanie 30 dni bez cukru to nowy i modny challenge, do którego może przystąpić każdy z nas. Jedynym wymogiem jest rezygnacja z produktów bogatych w cukry proste, które uważane są nie tylko za głównego wroga naszej sylwetki, ale także zdrowia. Co się stanie, gdy na 30 dni zrezygnujesz ze spożywania cukru?

Wyzwanie Ani Lewandowskiej – na czym polega i dlaczego warto się go podjąć?

Cukier szkodzi naszemu zdrowiu, staje się słodkim uzależnieniem i stopniowo wpływa nie tylko na wygląd sylwetki, ale także funkcjonowanie m.in. naszego mózgu i układu hormonalnego. Spożywany w nadmiarze zaczyna sterować naszymi emocjami i powoduje, że stajemy się niewolnikiem słodyczy oraz innych produktów zawierających cukry proste. Niestety, zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile cukru spożywamy każdego dnia, bo dodawany jest on niemal do wszystkich wysokoprzetworzonych produktów spożywczych. Ile cukru jemy i jak wpływa on na nasze zdrowie oraz samopoczucie? Tego między innymi możemy dowiedzieć się, podejmując wyzwanie Anny Lewandowskiej.

Ogłoszone 20 maja 2019 roku przez Anię Lewandowską bezcukrowe wyzwanie nie jest pierwszym i zapewne nie ostatnim. Ma ono przede wszystkim na celu uświadomienie przystępującym do niego osobom, w jakich produktach znajduje się cukier i ile faktycznie go spożywamy, często nieświadomie oraz bez żadnej kontroli.

Dlaczego warto zrezygnować z cukru (przynajmniej na 30 dni)?

Cukier nie dostarcza do naszego organizmu nic poza energią. Jest ona ważna i niezbędna do życia, jednak ta ukryta pod postacią białego cukru rafinowanego oraz innych substancji słodzących może poważnie zagrażać naszemu zdrowiu. Cukier to jedynie „puste kalorie”, które odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, rujnując nasze zdrowie i sprzyjając rozwojowi wielu chorób metabolicznych.

Dlaczego jeszcze cukier szkodzi? Powodów jest co najmniej kilka; przede wszystkim – cukier uzależnia i jest w pełni legalną „substancją odurzającą”, która diametralnie zmienia nasze podejście do jedzenia i może bezpośrednio wpływać na nasze zachowanie. Co więcej, cukier powoduje próchnicę, przyczynia się do nadmiernego rozrostu w naszym organizmie drożdżaków (Candidia), co prowadzi do rozwoju infekcji grzybiczych, a także powoduje szereg innych szkód w organizmie, o których tak naprawdę nie mamy pojęcia.

Przykładem może być, chociażby zły stan naszej cery, za który także też często odpowiedzialna jest dieta bogata w cukier rafinowany, ale o tym, jak ograniczenie spożycia cukru wpływa na nasz stan zdrowia i samopoczucie możemy przekonać się dopiero, przystępując do wyzwania i decydując się na 30-dniowe rozstanie ze słodyczami i innymi źródłami „pustych kalorii”.

„Dobre” i „złe” węglowodany – o tym musisz pamiętać…

Nie wszystkie węglowodany są złem wcielonym – trzeba o tym wiedzieć. Dieta niskowęglowodanowa może być równie szkodliwa, jak ta, zawierająca duże ilości cukru, dlatego niezbędne jest nauczenie się odróżniania „dobrych” i „złych” węglowodanów.

Decydując się na dołączenie do wyzwania, nie można całkowicie zrezygnować z węglowodanów; powinniśmy włączyć je do diety w postaci węglowodanów złożonych, czyli m.in. gruboziarnistych kasz oraz produktów pełnoziarnistych. Całkowita rezygnacja z głównego źródła energii nie jest polecana i na pewno nie przyczyni się do poprawy naszego zdrowia oraz samopoczucia.

Węglowodany proste – w jakich produktach je znajdziemy?

Co musisz wyeliminować z diety, aby przystąpić do wyzwania Anny Lewandowskiej? Stosunkowo dużo chętnie spożywanych produktów, wśród których znajdują się, m.in.:

słodycze,



słodzone napoje, soki, wody smakowe itp.,



przetwory owocowe z dodatkiem substancji słodzących (dżem, konfitura),



napoje gazowane,



produkty z białej mąki,



owoce zawierające dużo fruktozy (np. owoce suszone),



ciasta i wyroby cukiernicze,



przetwory mleczne np. jogurty i desery owocowe.



Trzeba wiedzieć, że przystąpienie do wyzwania wymaga nie tylko rezygnacji ze spożywania białego cukru rafinowanego, ale także innych substancji słodzących np. miodu, syropu klonowego itp. oraz sztucznych słodzików, co dodatkowo pomaga wyrobić w sobie nawyk sprawdzania składu kupowanych produktów.

Gotowi na wyzwanie? Wbrew pozorom nie jest ono tak proste, jak się wydaje i sama Ania Lewandowska przyznała się, że niemal uległa pokusie „słodkiej przyjemności”, jednak w opanowaniu ochoty na „coś słodkiego” pomogło jej rosnące zainteresowanie bezcukrowym wyzwaniem.

