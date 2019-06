Trzymasz truskawki w lodówce? Popełniasz błąd

Jeśli mamy taką możliwość, truskawki najlepiej kupować u właścicieli plantacji. Nie bójmy się owoców o nieregularnych kształtach czy drobnych skazach – to wynik błędów przy zapylaniu. Unikajmy za to tych o nieregularnej barwie, białych lub z zielonymi elementami. Może się okazać, że będą kwaśne. – Mam kilka patentów na to, żeby sprawdzić, czy truskawki są dobre. Jak owoc był na słońcu, to będzie miał więcej słodyczy, a mniej wody, te truskawki będą mniejsze, ale jędrne, będą po prostu słodsze – mówi agencji Newseria Davida Gaboriaud, kucharz, podróżnik.

Jak przechowywać truskawki? Czy można w lodówce?

– Nie należy ich przechowywać w lodówce, bo one wtedy złapią smak lodówki, tylko po prostu na świeżym powietrzu przez jeden, maksimum, dwa dni. Później trzeba je szybko przerobić na dżem. Świeże truskawki jemy od razu, szypułkę zdejmujemy, chociaż one też są jadalne i mała uwaga, staramy się delikatnie je umyć, możemy je namoczyć w wodzie i od razu je wyciągnąć i osuszyć. Bo im dłużej zatrzymamy je w wodzie, albo im dłużej je płuczemy pod wodą, pozbawimy się też smaku i one pompują tę wodę. To jest jak gąbka, a potem truskawki z wodą to nie jest dobre – mówi Davida Gaboriaud.

Ekspert radzi też, by truskawki transportować wyłącznie w łubiankach zamiast przerzucać je do foliowych toreb. Pamiętajmy też, by szybko je przejrzeć. Zgniecione truskawki, które znajdują się na dnie, bardzo szybko złapią pleśń.