Proszek do pieczenia – czy powoduje stany zapalne i cukrzycę?

Popularny w wielu kuchniach proszek do pieczenia to mieszanina mąki oraz substancji, która pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się i zmienia właściwości, stając się gazem. Najczęściej jest to wodorowęglan sodu lub amonu, przy czym ten sodowy uzupełniony jest regulatorami kwasowości, gdyż nadaje wypiekom specyficznego, lekko gorzkiego posmaku. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami proszek do pieczenia wpływa nie tylko na puszystość biszkoptu, który spożywasz wraz z popołudniową kawą, ale także na różne stany zdrowotne.

Proszek do pieczenia w przebiegu chorób

Stany zapalne wywołane otyłością uważane są za jedną z bardzo istotnych przyczyn insulinooporności, czyli niezdolności organizmu do prawidłowej odpowiedzi na insulinę. Takie zaburzenie może prowadzić do cukrzycy typu 2. Układ odpornościowy – w tym śledziona, czyli niepozorny, mały narząd zlokalizowany za żołądkiem – uaktywnia się wówczas i walczy z przewlekłym stanem zapalnym.

Na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych na zdrowych szczurach wykazano, że doustnie przyjmowany roztwór wodorowęglanu sodu, czyli sody oczyszczonej niejako zmusza wyspecjalizowane komórki, tzw. komórki mezotelialne, które wyścielają narządy przewodu pokarmowego do tego, aby sygnalizowały śledzionie konieczność wyprodukowania większej liczby przeciwzapalnych komórek odpornościowych. Jednak naukowcy poinformowali, że działanie przeciwzapalne sody oczyszczonej nie zostało zbadane w modelu przewlekłego zapalenia układowego, takiego jak cukrzyca typu 2.

Zaskakujące efekty nowych badań

W nowo przeprowadzonym badaniu naukowcy potraktowali szczury obarczone cukrzycą typu 2 sodą zmieszaną z wodą pitną. Po trzech tygodniach zwierzęta z cukrzycą wykazywały znacznie słabszą odpowiedź insulinową, co może wskazywać na obniżoną zdolność organizmu do prawidłowej odpowiedzi na insulinę, w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych szczurów. Niezależnie od negatywnej reakcji na insulinę zespół badawczy odnotował również pozytywne wyniki. Śledziony szczurów spożywających sodę oczyszczoną wytwarzały więcej komórek przeciwzapalnych, zwiększając w ten sposób odporność – nawet wtedy, gdy komórki mezotelialne nie mogły wysyłać sygnałów.

Te pozornie przeciwstawne wyniki – pogorszenie insulinooporności i polepszenie funkcji immunologicznych zdaniem naukowców sugerują, że wpływ wodorowęglanu sodu na reakcje na insulinę nie zależy od stanu zapalnego, ale za to może być związany z negatywnymi skutkami obciążenia alkaliami. Obciążenie alkaliczne odnosi się do związków chemicznych, takich jak soda oczyszczona.