Nie żałuj sobie czereśni! 7 faktów na ich temat, o których mogłeś nie wiedzieć

Czereśnie to jedne z najbardziej wyczekiwanych, letnich owoców. Pojawiają się już na przełomie maja i czerwca, ale wówczas ich cena zwala z nóg. Dopiero miesiąc później jest ich już na rynku tak dużo, że zakup kilograma przestaje rujnować domowy budżet. Sezon wakacyjny to moment, w którym z przyjemnością sięgamy po świeże owoce, czasem z lekkimi wyrzutami sumienia – bo czy to mądre, żeby dzień w dzień jeść np. czereśnie, maliny lub bób? Jak najbardziej. Weźmy na tapetę czereśnie.

Czereśnie – 7 faktów, o których mogłeś nie wiedzieć

Chociaż są bardzo słodkie, nie zawierają dodatkowego cukru jak zwykłe słodycze. O dziwo ich indeks glikemiczny nie jest wysoki, więc nie powodują nagłego skoku cukru we krwi.

Czereśnie mogą sprzyjać odchudzaniu. Dzięki 3 gramom błonnika na filiżankę te małe owoce są wyśmienitym sposobem na zwiększenie jego ilości w codziennej diecie. A jak wiadomo, błonnik pokarmowy reguluje trawienie i zmniejsza ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Te małe, słodkie owoce są bogate w antocyjany, grupę polifenoli, które zwalczają zapalenie tkanek w podobny sposób, jak leki takie jak ibuprofen i naproksen.

Czereśnie są bogate w przeciwutleniacze, takie jak kwas elagowy, antocyjany i witamina C, które skutecznie walczą ze stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi.

Dna moczanowa jest związana z wyższym poziomem kwasu moczowego we krwi, ale jedzenie czereśni pomaga obniżyć poziom kwasu moczowego.

Antocyjany w czereśniach mogą być również dobre dla serca.

Czereśnie są naturalnym źródłem melatoniny, która pomaga kontrolować wewnętrzny zegar organizmu i promuje zdrowe wzorce snu.



