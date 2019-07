Zielona herbata ma swoje wady. Jakie i kto powinien szczególnie uważać z jej piciem?

Pochodząca z Chin zielona herbata ma bardzo dużo zwolenników. Do jej picia przyznaje się wiele osób ze świata show-biznesu jak np. Jennifer Aniston, Lady Gaga czy Jessica Alba. Napój ten niesie ze sobą korzyści zarówno zdrowotne, jak i urodowe. Odpowiedni czas zaparzania herbaty może powodować albo pobudzenie (2-3 minuty parzenia), albo uspokojenie organizmu (powyżej 3 minut).

Zielona herbata zawiera silne przeciwutleniacze zwane katechinami. Najważniejszym z nich jest EGCG – substancja, która może zwiększyć metabolizm. Ponadto, według ostatnich badań (opublikowanych na łamach „Journal of Nutritional Biochemistry”) przeprowadzonych na myszach picie zielonej herbaty może zmniejszyć ryzyko otyłości i związanych z nią stanów chorobowych. Powszechnie wiadomo też, że zielona herbata dzięki zawartości kofeiny, może równie skutecznie jak kawa, dodawać energii.

Hamuje odkładanie się tłuszczu.



Zielona herbata ma korzystny wpływ na skórę. Opóźnia procesy jej starzenia, pomaga walczyć z trądzikiem.



Usprawnia krążenie krwi.



Oczyszcza organizm z toksyn.



Działa przeciwpróchniczo.



Kto nie powinien pić zielonej herbaty?

Mimo wielu zalet, zielona herbata ma też swoje wady. Nie należy wypijać więcej niż 5 filiżanek herbaty (kobiety w ciąży do 2 filiżanek), ponieważ jej nadmiar może prowadzić do nadpobudliwości, uczucia niepokoju i kłopotów ze snem. Poza tym zielona herbata zmniejsza przyswajalność żelaza, a więc może sprzyjać rozwojowi anemii. Dodatkowo wypłukuje wapń i z kości, a pita na czczo może spowodować podrażnienie żołądka. Co istotne, zieloną herbatą nie należy popijać żadnych leków. Zbyt duża ilość naparu może utrudniać wchłanianie kwasu foliowego.

