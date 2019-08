Masz cukrzycę? Unikaj tych produktów! Mają wysoki indeks glikemiczny

Dieta w cukrzycy nie opiera się wyłącznie na unikaniu słodyczy – to jeden z jej elementów. Dosładzane wyroby znajdują się na zakazanej liście, ponieważ powodują nagły skok poziomu cukru we krwi. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieją także produkty powszechnie uważane za zdrowe, ale niezalecane w przypadku cukrzycy właśnie ze względu na wskaźnik glikemiczny.

Indeks glikemiczny – co to jest?

Indeks czy wskaźnik glikemiczny klasyfikuje żywność na podstawie ich wpływu na poziom glukozy we krwi. Im wyższa wartość IG danego produktu, tym wyższy poziom cukru we krwi po jego spożyciu. Wiele osób w dzisiejszych czasach zmaga się z cukrzycą, insulinoopornościączy z ryzykiem wystąpienia chorób naczyniowo-sercowych.

Skala indeksu glikemicznego mieści się w granicach od 0 do 100. Im wyższy wynik, tym szybciej dany produkt prowadzi do skoku poziomu cukru we krwi. Produkty o niskim indeksie glikemicznym są trawione powoli, dzięki czemu nie powodują nagłego skoku glukozy we krwi i gwałtownego wyrzutu insuliny. Zapewniają energię na dłużej. Skalę indeksu glikemicznego można podzielić na 3 grupy, w zależności od wskaźnika:

0-55: niski indeks glikemiczny,



56-69: średni indeks glikemiczny,



70-100 wysoki indeks glikemiczny.

Produkty o niskim i wysokim indeksie glikemicznym

Przykładowe produkty o niskim indeksie glikemicznym:

burak 30,



cebula 15,



groch gotowany 22,



kapusta włoska 15,



papryka 15,



pieczarki 10,



brzoskwinia 30,



czereśnie 22,



grejpfrut 25,



jabłko 38,

Przykładowe produkty o średnim indeksie glikemicznym:

groszek konserwowy 66,



ananas z puszki 65,



melon 65,



ryż biały gotowany 64,



ryż brązowy gotowany 60.



Przykładowe produkty o wysokim indeksie glikemicznym:

dynia 75,



arbuz 72,



chleb pszenny 70,



kasza jaglana gotowana 71,



żelki 78.

Indeks glikemiczny a obróbka termiczna

Należy pamiętać, że indeks glikemiczny niektórych produktów zmienia się podczas obróbki termicznej. Podobnie wskaźnik zmienia się wraz z dojrzewaniem owoców (im bardziej dojrzałe, tym wyższy indeks glikemiczny).

