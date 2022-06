Skórka z cytryny – nie wyrzucaj, wykorzystaj!

Cytryna to najbardziej znany owoc cytrusowy, obok grejpfrutów i pomarańczy. Podczas gdy najczęściej wykorzystuje się jej miąższ i sok, skórka jest zazwyczaj wyrzucana do kosza. Jednak badania wykazały, że jednocześnie jest ona pełna związków bioaktywnych, które mogą zapewnić ci liczne korzyści zdrowotne.

Skórka z cytryny – skórka cenniejsza od soku?

Cytryna to jeden z najbardziej znanych owoców cytrusowych. Pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji, choć dziś uprawia się ją na całym świecie, m.in. w krajach regionu Morza Śródziemnego, a także w Ameryce Południowej.

Cytryna jest bogata w przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki i działają przeciwnowotworowo. Zawiera spore ilości witaminy C, wzmacniającej naczynia krwionośne i wspomagających układ odpornościowy.

Okazuje się jednak, że właściwości te zawiera nie tylko sam owoc cytryny, ale też skórka. Pod skórką kryje się skarbnica witamin i mikroelementów, które wspierają układ immunologiczny, przyspieszają metabolizm, a także regulują perystaltykę jelit.

Skórka z cytryny ma wysoką wartość odżywczą

Cytrynowa skórka jest bardzo pożywna, chociaż raczej spożywa się ją w niewielkich ilościach. Jedna łyżka stołowa, czyli 6 g startej skórki dostarcza:

3 kalorie

1 g węglowodanów

1 g błonnika

9 procent dziennego zapotrzebowania na witaminę C

pewne ilości wapnia, potasu i magnezu.

D-limonen, związek, który nadaje cytrynie charakterystyczny aromat, znajduje się również w skórce i może być odpowiedzialny za wiele dobrych właściwości zdrowotnych tego owocu.

Może korzystnie wpływać na zdrowie jamy ustnej

Próchnica i infekcje dziąseł są bardzo powszechnymi chorobami jamy ustnej wywoływanymi przez bakterie, takie jak Streptococcus mutans. Skórka z cytryny zawiera substancje przeciwbakteryjne, które mogą hamować rozwój mikroorganizmów.

Przeprowadzono badanie, w przebiegu którego naukowcy zidentyfikowali w skórce cytryny cztery związki, które mają silne właściwości przeciwbakteryjne i skutecznie zwalczają bakterie wywołujące choroby jamy ustnej. Co więcej, inne badanie laboratoryjne wykazało, że ekstrakt ze skórki cytryny zwalcza aktywność Streptococcus mutans, a im wyższa dawka tego ekstraktu, tym większa skuteczność.

Skórka z cytryny pomaga przy próchnicy

Skórka z cytryny pomaga zwalczać próchnicę. Ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu pomaga zahamować rozwój bakterii w jamie ustnej i wyrównać pH. Pomaga zwalczyć bakterie, które wywołują różne stany zapalne jamy ustnej.

Odznacza się wysoką zawartością przeciwutleniaczy

Przeciwutleniacze to związki roślinne, które zapobiegają uszkodzeniom komórek poprzez zwalczanie wolnych rodników w twoim ciele. Skórka cytryny ma wysoką zawartość przeciwutleniaczy, w tym D-limonenu i witaminy C.

Dostarczanie do organizmu przeciwutleniaczy flawonoidowych, takich jak D-limonen, wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem niektórych stanów, takich jak choroby serca i cukrzyca typu 2.

W przebiegu jednego z badań laboratoryjnych ustalono, że skórka cytryny ma wyższą aktywność przeciwutleniającą niż skórki grejpfruta lub mandarynki. Z kolei badania na zwierzętach wykazały, że D-limonen zwiększa aktywność enzymu, który pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny. Ten rodzaj stresu może mieć wpływ na uszkodzenia tkanek i przyspieszenie procesów starzenia.

Ponadto witamina C w skórce cytryny działa jako silny przeciwutleniacz i również sprzyja zdrowiu układu immunologicznego.

Może pomagać zwalczać drobnoustroje i grzyby

Skórka cytrynowa prawdopodobnie ma również właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze. Podczas badania laboratoryjnego skórka znacznie zmniejszyła wzrost bakterii opornych na antybiotyki i zniszczyła ich część.

Inne badanie w laboratorium wykazało, że ekstrakt ze skórki cytryny zwalczał grzyb odporny na leki, który powoduje infekcje skóry.

Pomimo tych obiecujących wyników potrzebne są dodatkowe badania na ludziach w celu uzyskania pewności co do tych właściwości skórki z cytryny.

Może mieć korzystny wpływ na układ odpornościowy

Wyciąg ze skórki cytryny może wzmocnić układ odpornościowy ze względu na zawartość flawonoidów i witaminy C.

W pewnym 15-dniowym badaniu podawano rybom skórkę cytryny pozbawioną wody. Układy odpornościowe ryb po tym czasie wykazały lepszą odpowiedź immunologiczną. Co więcej, przegląd 82 badań wykazał, że zażywanie 1-2 g witaminy C dziennie zmniejsza nasilenie i czas trwania przeziębienia o 8 procent u dorosłych i 14 procent u dzieci.

Może mieć korzystny wpływ na zdrowie serca

Nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i otyłość są czynnikami ryzyka chorób serca, które u wielu osób stanowią przyczynę śmierci.

Wyniki badań sugerują, że związki takie jak flawonoidy, witamina C i pektyna – główny element błonnikowy w skórce cytryny – mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na powyższe choroby serca. Przegląd 14 badań przeprowadzonych na 344488 osobach wykazał, że średni wzrost spożycia flawonoidów o 10 mg dziennie zmniejsza ryzyko chorób serca o 5 procent.

Ponadto, w przebiegu badania na otyłych myszach D-limonen obniżył poziom cukru we krwi, trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu cholesterolu HDL („dobrego”).

Na podstawie wyników innego czterotygodniowego badania z udziałem 60 dzieci z nadwagą stwierdzono, że suplementacja proszkiem cytrynowym (zawierającym skórkę) doprowadziła do obniżenia ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu LDL. Pektyna w skórkach cytryny może również obniżać poziom cholesterolu poprzez zwiększenie wydalania kwasów żółciowych, które są wytwarzane przez wątrobę i wiążą się z cząsteczkami cholesterolu.

Może mieć właściwości przeciwnowotworowe

Przyjmowanie flawonoidów wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na kilka rodzajów raka, a witamina C może wspierać produkcję białych krwinek, co pomaga wyeliminować zmutowane komórki rakowe.

D-limonen może również mieć właściwości przeciwnowotworowe, szczególnie przeciwko rakowi żołądka. Na podstawie wyników jednego z badań laboratoryjnych stwierdzono, że ten związek pomógł zabić komórki raka żołądka. Podobnie w przebiegu 52-tygodniowego badania na szczurach odkryto, że różne stężenia D-limonenu hamują raka żołądka poprzez zwiększenie śmiertelności zmutowanych komórek.

Niemniej jednak skórki z cytryny nie należy uważać za lekarstwo na raka i w celu ewentualnego potwierdzenia takich rewelacji potrzebne są badania na ludziach.

Może wspomagać niszczenie kamieni żółciowych

Niektóre badania sugerują, że D-limonen może pomóc w leczeniu kamieni żółciowych, czyli twardych złogów, które mogą odkładać się w pęcherzyku żółciowym.

W badaniu przeprowadzonym na 200 osobach z kamieniami żółciowymi w przypadku 48 procent osób, którym wstrzyknięto D-limonen, kamienie zniknęły. To sugeruje, że taka metoda leczenia może być skuteczną alternatywą dla operacji. Niemniej jednak konieczne są w tym przypadku dalsze badania.

Kulinarne zastosowanie wszechstronnej cytryny

Skórkę z cytryny można wykorzystać również w kuchni. Nadaje się do deserów i wypieków, świetnie podkreślając smak ciast drożdżowych czy babek. Dobrze smakuje również w tortach, gdzie często wykorzystuje się ją do dekoracji.

Skórkę cytrynową dodaje się także do dań mięsnych i ryb, a także do... koktajli i drinków. Jej zastosowanie w kuchni jest naprawdę szerokie!

Inne zastosowania skórki z cytryny

Skórkę z cytryny można wykorzystać również do przygotowania naparów oczyszczających organizm. Codzienne picie wody z cytryną daje fenomenalne efekty, przywraca równowagę w organizmie, chroni przed zakwaszeniem, obniżenie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Dodatkowo pozytywnie oddziałuje na perystaltykę jelit, wspomaga odtruwanie i oczyszczanie organizmu.

Skórkę z cytryny można dodać do zmywarki, by pozbyć się z naczyń charakterystycznych osadów po zmywaniu. Jej właściwości przeciwbakteryjne sprawiają, że działa na naczynia dezynfekująco i odkażająco.

Ze skórek od cytryny można zrobić również domowy detergent do sprzątania. Aby go przygotować, należy włożyć do słoika lub butelki skórki cytryny czy pomarańczy, a następnie zalać je octem. Taki płyn odstawiamy w chłodne i ciemne miejsce przynajmniej na 2 tygodnie. Po tym czasie odcedzamy go i wykorzystujemy do sprzątania. To ekologiczny, tani i skuteczny środek do sprzątania domu.

Jak ułatwić sobie uzyskanie skórki cytryny?

Aby uzyskać w prosty sposób skórkę z cytryny, można owoc obrać obieraczką do warzyw. To łatwa metoda, która pozwala skutecznie obrać owoc i uzyskać samą skórkę, bez białego osadu znajdującego się tuż pod nią.

Czy skórkę z cytryny można jeść?

Skórka z cytryny nadaje się do spożycia, ale nie należy jeść jej zbyt dużo, bo może obciążać układ pokarmowy. Najczęściej jednak spożywa się jej niewielkie ilości – startą skórkę z cytryny dodaje się do deserów, ciast czy dań rybnych. Taka skórka nam nie zaszkodzi, a usprawni perystaltykę jelit.

Co daje jedzenie skórki z cytryny?

Jedzenie skórki z cytryny pozwala dostarczyć organizmowi przeciwutleniaczy i flawonoidów, zwalczających wolne rodniki i zmniejszających ryzyko uszkodzeń mikrokomórkowych.

Dodatkowo, pozwala również obniżyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób serca. Osoby, które leczą się u kardiologa lub są obciążone ryzykiem wystąpienia chorób serca, mogą wzbogacać swoje dania w skórkę cytrynową.

