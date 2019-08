5 produktów, które niekorzystnie zmieniają zapach potu

Nieprzyjemny zapach potu znamy wszyscy. Skąd się on bierze? Powstaje w momencie, gdy wydzielina gruczołów potowych zaczyna być rozkładana przez znajdujące się na naszej skórze bakterie, jednak pot nie pachnie zawsze tak samo. Na jego zapach ma wpływ zarówno nasz stan zdrowia, jak i to, co jemy.

Co zmienia zapach potu?

Pocimy się niezależnie od wieku. Początkowo pocenie się przebiega jedynie z udziałem gruczołów ekrynowych, które odgrywają kluczową rolę w procesie termoregulacji organizmu, czyli utrzymywania temperatury ciała na optymalnym poziomie. Gruczoły te wydzielają z naszego organizmu bezzapachową ciecz, która nie zawiera substancji stanowiących pożywkę dla bakterii. To, dlatego nawet mocno spocone niemowlaki oraz małe dzieci nie pachną nieprzyjemnie. Zmienia się to w okresie dojrzewania – wówczas zaczynają funkcjonować gruczoły apokrynowe, przez które usuwane są z naszego organizmu produkty uboczne przemiany materii. Co więcej, w okresie dojrzewania występuje burza hormonalna, która dodatkowo nasila problem i sprawia, że nawet przy utrzymaniu prawidłowej higieny ciała pot nastolatków ma wyjątkowo intensywną i nieprzyjemną woń.

Sytuację pogarsza często stosowana przez nas dieta. To ona powoduje, że pot może pachnieć bardziej intensywnie; czasami zmiana zapachu potu jest też wiązana z toczącymi się w organizmie stanami chorobowymi.

5 produktów, które mogą sprawiać, że pot będzie brzydko pachniał

Jesteśmy tym, co jemy, więc nasza dieta wpływa na zapach potu, a raczej zapach, który powstaje na naszej skórze wskutek działania znajdujących się na niej bakterii. Nieprzyjemny zapach potu powoduje przede wszystkim niezdrowa dieta, czyli spożywanie dużej ilości produktów wysoko przetworzonych, które zawierają sztuczne dodatki do żywności.

1. Produkty bogate w tłuszcz

Fast foody, sklepowe wędliny, tłuste mięsa i ciężkostrawne potrawy to jeden z głównych powodów zmiany zapachu potu. Dzieje się tak ze względu na to, że gruczoły apokrynowe wydzielają z organizmu produkty uboczne przemiany materii oraz związki powstające w czasie przebiegu naturalnych procesów metabolicznych i detoksykacji organizmu.

Pot osób stosujących tłustą dietę ma bardzo intensywny, często ostry i wyjątkowo nieprzyjemny zapach, który niweluje zmiana nawyków żywieniowych.

2. Produkty bogate w cukry proste

Cukry proste, gdy spożywamy je w nadmiarze, także zmieniają zapach potu i sprawiają, że staje się on wyjątkowo nieprzyjemny. Warto pamiętać, że cukry proste do naszego organizmu dostarcza nie tylko biały cukier, ale także produkty z białej mąki, soki oraz napoje, a także owoce. Oczywiście źródłem cukrów i tłuszczów są też słodycze i wyroby cukiernicze. Ograniczenie spożycia węglowodanów prostych to kolejny sposób na uniknięcie dyskomfortu związanego z nieprzyjemnym zapachem potu.

3. Ostre przyprawy

Osoby, które często sięgają po ostre przyprawy, mogą zauważyć u siebie zmianę zapachu potu. Ma to związek, z tym że ostre przyprawy podnoszą temperaturę ciała oraz nasilają pocenie się, więc bakterie bytujące na skórze mają znacznie większą „ucztę”, co skutkuje brzydkim zapachem ciała.

4. Cebula, czosnek, por

Osoby, które często sięgają po zdrowe, ale dość specyficznie pachnące warzywa z rodziny cebulowych bardzo często narzekają na intensywny zapach potu. Ma on związek z dość dużą zawartością związków siarkowych. Warzywa cebulowe są bardzo zdrowe, a znajdujące się w nich związki wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego, więc warto włączyć je do codziennej diety, ale z umiarem.

5. Brokuły, kalafior, brukselka oraz szparagi

Zapach potu zmienia się także po zjedzeniu dużej ilości brokułów, kalafiorów, różnych odmian kapusty oraz szparagów. Te warzywa również zawierają sporo związków siarki, jednak nie należy ich całkowicie eliminować z diety, bo są źródłem cennych witamin oraz minerałów.

Czytaj także:

Co krew miesiączkowa może powiedzieć o stanie twojego zdrowia?