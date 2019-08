Jak uniknąć chorób serca i cukrzycy typu 2? 5 prostych sposobów

Mierz poziom cukru we krwi

Najbardziej niebezpiecznym aspektem powolnego rozwoju cukrzycy typu 2 jest to, że codzienne wysokie poziomy cukru we krwi stopniowo uszkadzają całe ciało - a szkód zwykle nie da się naprawić. Stan przedcukrzycowy można odwrócić, dokonując drastycznych zmian w nawykach związanych z dietą i ćwiczeniami.



Kontroluj poziom trójglicerydów

Tłuszcze we krwi mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju choroby serca lub cukrzycy, jeśli poziomy są wyższe niż 150 mg/dl. Trójglicerydy to tylko nieco inne cząsteczki cholesterolu niż LDL i HDL. Ich wysoki poziom wiąże się z otyłością i cukrzycą - to wyraźny wskaźnik zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego.



Sprawdzaj poziom cholesterolu

Cholesterol jest rodzajem lipidu. To woskowata, podobna do tłuszczu substancja, którą wątroba wytwarza w sposób naturalny. Cholesterol, jakkolwiek źle by nam się nie kojarzył, odgrywa bardzo ważną rolę – jest niezbędny do tworzenia błon komórkowych, niektórych hormonów (żeńskich i męskich) i witaminy D, ułatwia także trawienie tłuszczu i wydalanie toksyn z organizmu. Endocrine Society zaleca obecnie, aby cholesterol HDL (dobry) był większy niż 40 mg/dl u mężczyzn i 50 mg/dl u kobiet. Istotne jest także zachowanie niskiego poziomu złego cholesterolu LDL. Jeśli poziom cholesterolu LDL jest zbyt wysoki, może on odkładać się na ścianach tętnic, powodując ich zwężenie, ograniczając przepływ krwi i sprzyjając powstawaniu zakrzepów. Co dalej? Blokujący skrzep może doprowadzić do zawału lub udaru – wszystko zależy od tego, którą tętnicę zablokuje.



Regularnie mierz ciśnienie

Pacjenci zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, jak wysokie jest ich ciśnienie krwi i jakie jest ryzyko, dopóki nie doznają następstw takich jak udar, zaawansowana choroba nerek lub zawał serca. Możesz być zagrożony rozwojem nadciśnienia, jeśli skurczowe ciśnienie jest większe niż 130 mm Hg lub rozkurczowe większe niż 85 mm Hg.



Kontroluj obwód swojego pasa

Twoja talia jest pierwszym i najważniejszym wskaźnikiem ryzyka rozwoju chorób serca lub cukrzycy typu 2. Zaniepokoić powinien obwód większy niż 102 centymetry (cm) dla mężczyzn lub 88 cm dla kobiet. Zmniejszenie obwodu talii poprzez utratę wagi prawdopodobnie obniży również ciśnienie krwi, cholesterol, trójglicerydy i cukier we krwi. Zmianę nawyków zacznij od wprowadzenia nowej diety, składającej się z warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, orzechów, roślin strączkowych i chudych białek zwierzęcych.Czytaj także:

Niewydolność serca, utrata wzroku, udar, choroby nerek... A ty nadal ignorujesz swoje wysokie ciśnienie, tak?