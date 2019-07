Co krew miesiączkowa może powiedzieć o stanie twojego zdrowia?

Niektóre z pań mogą zauważyć różne tendencje zapachowe ich krwi menstruacyjnej. Pewne zapachy są normalne, podczas gdy inne mogą być oznaką problemu. Na zapach krwi menstruacyjnej może wpływać kilka czynników, takich jak pH pochwy i obecność bakterii.

Co na ogół można wyczuć w krwi menstruacyjnej?

Krew ma metaliczny zapach i jest to spowodowane obecnością żelaza w jej składzie. Środowisko pochwy i obecność różnych rodzajów pożytecznych bakterii mogą również odgrywać rolę w zapachu wydzieliny z pochwy i krwi podczas okresu.

Prawidłowe pH pochwy wynosi 3,8-4,5, zatem jest kwaśne. Z kolei pH 7 ma wartość obojętną. Obecność krwi, nasienia lub moczu w pochwie może wpływać na pH i powodować zmiany zapachowe.

W pochwie znajdują się różne rodzaje tych dobrych bakterii, w tym Lactobacillus. Zakłócenia stanu flory bakteryjnej tego środowiska mogą powodować infekcje i inne problemy.

Powiedz kotku, co masz w środku

Krew miesiączkowa może mieć różne właściwości zapachowe ze względu na wiele różnych czynników. Zazwyczaj towarzyszący jej zapach jest opisywany jako:

Metaliczny

Krew ma na ogół metaliczny zapach i jest to zazwyczaj spowodowane obecnością żelaza we krwi. Zwykle taki stan rzeczy nie powinien być powodem do niepokoju. Nie powinien on jednak utrzymywać się po zakończeniu okresu.

Zgniły

Nieprzyjemny zapach podczas okresu, jakby coś się zepsuło, może być oznaką problemu. Ten rodzaj zapachu jest często spowodowany obecnością ciała obcego, czyli tamponu, który pozostał wewnątrz pochwy zbyt długo. Pozbądź się go jak najszybciej, w przeciwnym razie będzie musiał zrobić to lekarz. A następnym razem pamiętaj o regularnych wymianach swoich środków higienicznych!

Słodki

Słodkawy zapach krwi z okresu prawdopodobnie wynika z kwaśnego środowiska i obecności bakterii w pochwie.

Zapach ciała

Osoba może zauważyć zapach podobny do zapachu ciała w trakcie ich okresu. Wynika to z obecności apokrynowych gruczołów potowych w okolicy narządów płciowych. Pot apokrynowy miesza się z bakteriami na skórze, tworząc zapach typowy dla ciała. Gruczoły uwalniają ten rodzaj potu w momentach stresu lub niepokoju. Różni się od potu wydzielanego podczas ćwiczeń lub gdy ciało ma podwyższoną temperaturę.

Rybi

Możesz zauważyć także rybi zapach podczas okresu, a także poza miesiączką. Jest on często związany z infekcją, taką jak bakteryjne zapalenie pochwy lub rzęsistkowica.

Bakteryjne zapalenie pochwy jest częstym zakażeniem spowodowanym przerostem bakterii w pochwie. Ryzyko bakteryjnego zapalenia pochwy zwiększa się w przypadku nawiązywania wielu relacji seksualnych z różnymi partnerami i suchości pochwy. Stan zapalny spowodowany obecnością bakterii wywołuje rybi zapach, który jest wyraźniejszy podczas miesiączki, ponieważ krew zwiększa zasadowość pochwy. Twoja wydzielina z pochwy może wówczas mieć poza miesiączką białe lub szarawe zabarwienie. Zapalenie bakteryjne wymaga konsultacji lekarskiej i zazwyczaj leczone jest z pomocą antybiotyków.

Inną infekcją wywołującą rybi zapach w okresie danej osoby jest rzęsistkowica, która jest infekcją przenoszoną drogą płciową. Innymi objawami tej choroby jest swędzenie, pieczenie lub ból w okolicy narządów płciowych. Wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych i również jest leczona antybiotykami.

Czy można zmienić zapach krwi?

Często zdarza się, że zapach krwi menstruacyjnej wiąże się z nieprawidłowymi praktykami higienicznymi. Przy odpowiedniej higienie odór krwi z okresu nie powinien być odczuwalny dla innych ludzi.

Regularne mycie to podstawa także poza miesiączką. Podczas okresu należy ponadto zmieniać podpaskę podczas każdej wizyty w toalecie, a tampony – co kilka godzin.

W trakcie miesiączki nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków czyszczących lub sprayów do czyszczenia pochwy. Produkty te mogą podrażniać ten delikatny obszar. Różne silne środki dezynfekujące mogą powodować gromadzenie się szkodliwych bakterii i prowadzić do zakażeń, takich jak bakteryjne zapalenie pochwy lub zakażenia drożdżakowe.

Jeżeli niepokoją cię zmiany w zapachu krwi, udaj się do lekarza i nie ryzykuj – zawsze lepiej rozwiać wątpliwości i zacząć się leczyć.

