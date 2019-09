Mleko skondensowane – jak powstaje i czy warto po nie sięgać?

Osoby pamiętające czasy PRL-u na pewno z sentymentem wspominają mleko skondensowane, którego smak pewnie pamiętają do dziś. W czasach komuny, kiedy sklepowe półki świeciły pustkami, mleko zagęszczone zastępowało słodycze i służyło za bazę do przygotowywania domowych ciast i deserów. Obecnie nie cieszy się ono już tak ogromną popularnością, choć nadal znajdują się amatorzy tego „przysmaku”.

Co to jest mleko skondensowane?

Mleko skondensowane to gęsta, kremowa ciecz. Możemy je kupić w puszkach, kartonikach lub w tubkach, które są produktem dedykowanym specjalnie dla dzieci. Wielu rodzicom przypominają one słodki czas ich dzieciństwa, kiedy tubka mleka skondensowanego zastępowała niedostępną wówczas czekoladę i pozwalała na doświadczenie „ekstremalnej słodyczy”, która w zbyt dużych dawkach mogła spowodować trwały wstręt do słodkiego smaku i produktów mlecznych.

Jak powstaje mleko skondensowane?

Aby mogło powstać mleko skondensowane, z mleka krowiego musi zostać odparowana woda. Mamy tutaj do czynienia z typowym procesem redukcji, dzięki któremu mleko zyskuje gęstą, kremową konsystencję. Mleko skondensowane możemy przygotować też w domu, poddając je procesowi długiego gotowania na wolny ogniu.

Czy mleko skondensowane jest zdrowe?

Mleko skondensowane nie należy do produktów, po które powinniśmy codziennie sięgać. Wprawdzie mleko skondensowane niesłodzone cechuje zwiększona zawartość białka oraz innych składników odżywczych, jednak jest ono dość kaloryczne; mleko skondensowane słodzone to niestety dobrze zachowany relikt PRL-u, który nie powinien często gościć w naszej diecie i diecie naszych dzieci nie tylko ze względu na swoją kaloryczność, ale przede wszystkim dodatek cukru, który sprawia, że traci ono wartości odżywcze. Co więcej, mleko skondensowane jest wrogiem zębów, więc lepiej w ogóle nie podawać go dzieciom.

Mleko a zdrowie

Na temat prozdrowotnych właściwości mleka wydanych zostało szereg sprzecznych opinii, dlatego trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy mleko i jego przetwory, bo do nich można zaliczyć mleko skondensowane, powinny często gościć w naszej diecie. Jedno jest pewne – mleko skondensowane nawet bez dodatku cukru jest produktem kalorycznym i wysokotłuszczowym, więc może powodować szybkie przybieranie na wadze i stanowić zagrożenie dla osób mających problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.

Co więcej, dość duża zawartość tłuszczu mlecznego może powodować wzrost poziomu złego cholesterolu oraz utrudniać funkcjonowanie trzustki. Z tego względu mleko skondensowane niesłodzone powinno być jedynie okazjonalnym dodatkiem do kawy lub domowych ciast i deserów. Mleko skondensowane słodzone lepiej pozostawić na sklepowej półce, bo na pewno nie przyczyni się ono do poprawy naszego zdrowia i może mu jedynie zaszkodzić.

Kto może włączyć do diety mleko skondensowane niesłodzone?

Mleko skondensowane niesłodzone nie powinno zaszkodzić osobom, które prowadzą bardzo aktywny tryb życia oraz borykają się np. z niedowagą. Można okazjonalnie po nie sięgać, jednak zawsze trzeba pamiętać o umiarze i właściwym przygotowaniu takiego produktu. Przede wszystkim nie powinno się podgrzewać mleka w puszce np. w kąpieli wodnej, bo związki zawarte w opakowaniu mogą przenikać do produktu, sprawiając, że stanie się on potencjalnie szkodliwy dla zdrowia.

Kto powinien zrezygnować ze spożywania mleka skondensowanego?

Mleko skondensowane, także w wersji bez cukru, nie jest polecane dla osób, u których występuje nadwaga lub otyłość, osób z wysokim poziomem cholesterolu, cukrzyków, osób, u których występują schorzenia wątroby i trzustki, a także dla dzieci i kobiet ciężarnych. Mleko zagęszczone słodzone nie powinno gościć w naszej diecie nawet od święta, bo zawiera duże ilości substancji słodzących, które nie tylko wywołują nagły wzrost poziomu cukru we krwi, ale także powodują problemy stomatologiczne.

Czytaj także:

„Mięso oddzielone mechanicznie” – czy takie produkty są zdrowe i bezpieczne?