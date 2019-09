Czy dieta ketogeniczna podnosi poziom cholesterolu we krwi?

Dzienny rozkład poszczególnych składników odżywczych w diecie ketogenicznej powinien wynosić 55-60 procent tłuszczu, 30-35 procent białka i 5-10 procent węglowodanów.. Niektóre badania sugerują, że może obniżać poziom „dobrego” cholesterolu, za to podnosić poziom „złego” cholesterolu LDL! Z tego powodu dieta ketogeniczna może nie być odpowiednia dla wszystkich.

Badania nad dietą

W przebiegu badania opisanego w „Annals of Internal Medicine” części uczestników kazano stosować dietę ketogeniczną, a drugiej części – niskotłuszczową. Osoby z obu grup straciły więcej tłuszczu niż masy beztłuszczowej. Jednak ich poziom cholesterolu LDL nie zmienił się.

Osoby na diecie ketogenicznej straciły na wadze, wykazały bardziej znaczące obniżenie poziomu trójglicerydów i miały wyższy poziom cholesterolu HDL. Poziomy HDL zwykle rosną, gdy ludzie zastępują węglowodany nasyconymi, jednonienasyconymi i wielonienasyconymi tłuszczami.

Należy zauważyć, że badacze śledzili uczestników tylko przez 6 miesięcy, dlatego też nie wiadomo, czy i jak ich poziom cholesterolu zmienił się później. Autorzy wspominają, że w poprzednich badaniach otrzymali sprzeczne wyniki. Na przykład w jednym uczestnicy, którzy przestrzegali diety ketogenicznej przez 2 miesiące doświadczyli średniego wzrostu poziomu cholesterolu LDL o 0,62 mmol/l. Inne badanie wykazało obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 0,26 mmol/l po 6 miesiącach.

W innym badaniu monitorowano osoby, które przestrzegały diety ketogenicznej lub niskotłuszczowej przez rok. Było to badanie uzupełniające do poprzedniego projektu. Wyniki wcześniejszych badań sugerują, że dieta ketogeniczna prowadzi do większej utraty wagi i zdrowszego poziomu cholesterolu u osób z otyłością po 6 miesiącach.

Naukowcy zauważają, że po roku uczestnicy stosujący dietę ketogeniczną nadal mieli niższy poziom trójglicerydów i wyższy poziom cholesterolu HDL niż osoby stosujące dietę niskotłuszczową. Odkryli również, że uczestnicy z obu grup średnio stracili tyle samo na wadze.

Jednak biorąc pod uwagę, że wszyscy uczestnicy tych badań mieli otyłość, wyniki mogą nie dotyczyć osób bez niej. Najnowsze badania nadal prowadzą do sprzecznych wyników. W badaniach z 2016 r. zaobserwowano wzrost cholesterolu LDL i spadek cholesterolu HDL związany z dietą ketogeniczną. Artykuł z 2018 r. podawał przeciwne informacje, sugerując, że dieta ketogeniczna może podnieść poziom cholesterolu HDL.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Kiedy ludzie spożywają małe ilości węglowodanów, wątroba wytwarza mniej trójglicerydów, co może mieć znaczenie w podnoszeniu poziomu cholesterolu HDL.

Jednak dieta ketogeniczna może podnieść poziom cholesterolu LDL u niektórych osób, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich, na przykład dla osób z lipemią wywołaną spożyciem tłuszczu. Ten stan prowadzi do bardzo wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Jeśli osoba z lipemią przestrzega diety ketogenicznej, jej poziom trójglicerydów może wzrastać, co może powodować zapalenie trzustki. Dlatego osoby z lipemią muszą przestrzegać diety o niskiej zawartości tłuszczu.

Ci, którzy chcą schudnąć, powinni porozmawiać z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej diety. Specjalista oceni ryzyko i potencjalne korzyści.

