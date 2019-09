Dlaczego warto jeść kiszonki? O tym mogłeś nie wiedzieć

Popularyzatorka zdrowego stylu życia Agnieszka Cegielska opowiedziała o zdrowotnych właściwościach kiszonek. – Kiszonki to moc zdrowia – zaznaczyła. Co dodać do słoika? Obejrzyj wideo:

Kiszone ogórki – zalety

Największą zaletą kiszonych ogórków jest to, że można je jeść przez cały rok. Po kiszonki najchętniej sięgamy jesienią i zimową, ponieważ wierzymy, że wspierają układ odpornościowy. Jednak kiszone ogórki możemy (i powinniśmy!) jeść także wiosną i latem.

Zawierają mnóstwo wody, więc gaszą pragnienie. Ich kwaśny smak pomaga się za to uporać z apetytem na słodycze.



Znajdziemy w nich mnóstwo witamin (witaminy z grupy B, ale także witaminę C, K, E, A), magnez, fosfor i potas.



Przyspieszają przemianę materii i ułatwiają wypróżnianie.



Zapobiegają infekcjom i wspomagają układ odpornościowy dzięki dużej zawartości witaminy C.

Zwiększają produkcję soków żołądkowych, ale powinny na nie uważać osoby zmagające się ze zgagą.

Poprawiają stan skóry, włosów i paznokci.

Świetnie sprawdzają się w trakcie antybiotykoterapii, ponieważ wspierają wzrost dobrej flory jelitowej. Jak wszystkie inne kiszonki, także ogórki zawierają cenny kwas mlekowy, który ma cudowne właściwości prozdrowotne.



Sprzyjają regulacji ciśnienia krwi.

Co ciekawe, kiszone ogórki (a także woda z kiszonych ogórków) pomagają szybciej uporać się z kacem. Warto pamiętać, że kiszenie jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności. Kiszonki to jedne z najzdrowszych przetworów, jakie mamy do wyboru. Warto pomyśleć o własnoręcznym przygotowaniu ogórków na zimę.

Okresie jesienno-zimowym warto sięgać także po inne kiszone produkty, np. po kapustę.

Kiszona kapusta jako probiotyk

Kiszona kapusta zawiera kwas mlekowy, który ma korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. Ponadto siarka w kapuście zwalcza infekcje i przyspiesza gojenie.

Trzeba jednak pamiętać, że obróbka termiczna powoduje utratę części składników odżywczych, dlatego też najlepiej byłoby jeść kapustę na surowo. Miłośnicy tego warzywa często wykorzystują je w sałatkach. Wystarczy po prostu bardzo drobno ją poszatkować.

