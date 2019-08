Choroba Leśniowskiego-Crohna a układ odpornościowy. Będzie przełom w leczeniu?

Naukowcy z Case Western Reserve University School of Medicine w Cleveland w stanie Ohio opublikowali wyniki swoich 3-letnich badań w czasopiśmie „Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology”.

Badania nad chorobą Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest rodzajem zapalnej choroby jelit (IBD), która powoduje przewlekłe zapalenie dolnych części przewodu pokarmowego. Dostępne obecnie możliwości leczenia pomagają łagodzić objawy i zapanować nad remisją, ale naukowcy wciąż sprawdzają inne, bardziej skuteczne możliwości leczenia.

Najnowsze badanie miało zweryfikować właśnie tę kwestię, dlatego naukowcy wzięli pod lupę przewlekłe stany zapalne, których często doświadczają ludzie z genetycznym uwarunkowaniem możliwości zachorowania na chorobę Crohna. Nadzór nad badaniami sprawował dr Fabio Cominelli, szef gastroenterologii w University Hospitals Cleveland Medical Center.

Rodzaj białka zwanego czynnikiem martwicy nowotworów – lub induktorem apoptozy (TWEAK) podobnym do czynnika martwicy nowotworu – oddziałuje z receptorami zwanymi Fn14, które znajdują się na powierzchni jelita.

W badaniu wykorzystano genetycznie zmodyfikowane myszy laboratoryjne. Usunięto z ich organizmów receptory Fn14 i przyjrzano się ich interakcjom. Badacze byli zainteresowani sprawdzeniem, czy może to mieć rolę w ochronie jelita i wywoływać stan zapalny.

Badania dały nadzieję chorym

Osobniki bez receptorów doświadczyły mniej ciężkich stanów zapalnych, a te z receptorami Fn14 wykazywały je w sposób przewlekły i, co ciekawe, miały również blizny. Jak poinformował dr Cominelli, podczas wczesnego stadium stanu zapalnego TWEAK/Fn14 aktywuje się w celu leczenia uszkodzonych tkanek. Jednak w późniejszym czasie przewlekłe stany zapalne oraz podwyższone poziomy Fn14 mogą prowadzić do patologicznego stanu zapalnego i zwłóknienia tkanek organizmu.

Chociaż było to ważne odkrycie, wyniki niekoniecznie muszą przekładać się na ludzi. Dlatego dr Cominelli wraz z zespołem naukowców postanowili wykorzystać diagnostykę molekularną do badania tkanki jelitowej od osób z IBD i bez IBD. Odkryli, że interakcja między TWEAK i Fn14 była zbyt wysoka u osób z chorobą Crohna.

Choroba Crohna to problem globalny?

W Stanach Zjednoczonych IBD dotyka około 3 milionów ludzi. Choroba Leśniowskiego-Crohna, która jest jednym z rodzajów IBD, może wpływać na dowolną część przewodu pokarmowego, ale najczęściej oddziałuje na koniec jelita cienkiego i początek jelita grubego.

Chociaż stan ten może wpływać na każdego w różny sposób, wiele osób doświadcza pewnych objawów. Obejmują one:

nawracające, przewlekłe biegunki

krwawienie z odbytnicy



pilne, naglące potrzeby wypróżnienia

skurcze brzucha



ból brzucha



zaparcia



uczucie niepełnego wypróżnienia.



Mogą pojawić się również powikłania, w tym utrata apetytu, utrata masy ciała, niski poziom energii i zmęczenie. W ciężkich przypadkach powikłaniami mogą być szczeliny, przetoki i zwężenia, które mogą spowodować dolegliwości bólowe. W niektórych przypadkach mogą one stać się niebezpieczne.

Metodą leczeniajest podawanie leków mających wpływ na czynność układu odpornościowego poprzez hamowanie jego funkcji, dzięki czemu przestaje on przyczyniać się do powstawania stanu zapalnego. Ponadto lekarz może zalecić zmianę diety, aby złagodzić objawy, dostarczyć utracone składniki odżywcze i pomóc uzdrowić przewód pokarmowy.

Jak to badanie wpłynie na przyszłość?

Naukowcy podejrzewają, że gdyby istniał sposób na „wyłączenie” Fn14 za pomocą leków, mogłoby to kompletnie zmienić wpływ choroby Crohna na ludzki organizm. Taka interwencja farmakologiczna może złagodzić stan zapalny i zmniejszyć blizny, które często towarzyszą schorzeniu.

Inną komplikacją jest możliwość wystąpienia raka jelita grubego. Osoby z IBD doświadczające przewlekłych stanów zapalnych są bardziej narażone na zachorowanie na ten rodzaj nowotworu. Jeśli ta metoda leczenia łagodzi stany zapalne i blizny, może również zmniejszyć ryzyko raka.

