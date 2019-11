Ogórki i kapusta – kiszonki, które rewelacyjnie wpływają na zdrowie

Ostatnio coraz więcej mówi się o kiszonkach. Dlaczego warto je jeść? Są lekkostrawne i niskokaloryczne. Dodatkowo są świetnym źródłem witamin i minerałów. Posiadają właściwości antynowotworowe. Zwiększają odporność na infekcje i wzmacniają nasz organizm. Wspomagają trawienie oraz pobudzają jelita do prawidłowej pracy.

Kiszonki są lekkostrawne i niskokaloryczne

Kiszona kapusta

Czyli królowa jesieni. To właśnie w tym okresie sięgamy po nią najchętniej, w postaci kapuśniaka czy bigosu. Warto jednak jeść kiszoną kapustę w wersji surowej, np. jako surówkę do obiadu. Probiotyki pomagają zmniejszyć gazy, wzdęcia, zaparcia, biegunkę i objawy związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Kiszona kapusta jest bogata w probiotyki, witaminę C i żelazo, a więc w składniki, które przyczyniają się do silniejszego układu odpornościowego. Regularne spożywanie kiszonej kapusty może pomóc w zrzuceniu wagi i jej kontrolowaniu. Głównie dzięki niewielkiej ilości kalorii, zawartości błonnika i dobrych bakterii.

Kiszone ogórki

Kiszone ogórki, tuż obok kiszonej kapusty, to jednej z naszych ulubionych, jesiennych źródeł probiotyków. Świetnie sprawdzają się w trakcie antybiotykoterapii, ponieważ wspierają wzrost dobrej flory jelitowej. Jak wszystkie inne kiszonki, także ogórki zawierają cenny kwas mlekowy, który ma cudowne właściwości prozdrowotne. Ze względu na zawartość potasu, kiszone ogórki regulują ciśnienie. To jednak nie wszystko na ich temat. Zawierają mnóstwo wody, więc gaszą pragnienie. Ich kwaśny smak pomaga się za to uporać z apetytem na słodycze. W ogórkach kiszonych znajdziemy mnóstwo witamin (witaminy z grupy B, ale także witaminę C, K, E, A), magnez i fosfor.

Nietypowe zastosowania wody po kiszonych ogórkach

Najbardziej zaskakującym zastosowaniem wody po ogórkach kiszonych jest leczenie kaca. Jeśli dzień wcześniej przesadziliśmy z alkoholem, warto po nią sięgnąć następnego dnia. Zdecydowanie lepsze to niż tłuste potrawy, na które na ogół mamy chęć. Co ciekawe, na bazie wody po ogórkach można też przygotować orzeźwiającego drinka. Spróbuj dodać do niej wódkę i lód.



Mówi się, że woda po kiszonych ogórkach potrafi zniwelować skutki intensywnego treningu, tzw. zakwasy. Dzięki niej mięśnie szybciej się regenerują, dolegliwości mijają i można szybciej wrócić do ćwiczeń. Czy tak jest naprawdę? Warto spróbować. Takie porady można znaleźć na wielu forach i stronach, poświęconych aktywności fizycznej.



Regularne popijanie wody po ogórkach działa podobnie jak same ogórki. Pozytywnie wpływa na mikroflorę jelitową, wzmacniając odporność organizmu. Może to być więc jeden z elementów wzmacniających budowanie odporności. Woda sprawdzi się także przy łagodzeniu kaszlu i chrypki.



Woda po ogórkach sprawdzi się jako nawóz dla roślin liliowatych – uwielbiają kwaśne podłoże.



Picie wody po ogórkach przed posiłkiem zapobiega wystąpieniu dokuczliwej zgagi.



Woda po ogórkach pozwala też... pozbyć się męczącej czkawki.

