Nawracająca zgaga - co jest dobre i czy warto brać probiotyk na zgagę i refluks?

Refluks żołądkowo-przełykowy jest bardzo nieprzyjemnym schorzeniem. Kwasy z żołądka powodują podrażnienie, stany zapalne i blizny, które mogą zacieśnić przełyk, czyniąc go jeszcze bardziej podrażnionym. Nawracająca zgaga powoduje dyskomfort i utrudnia normalne funkcjonowanie. Często trudno nawet spokojnie zasnąć, ponieważ zgaga nasila się w pozycji leżącej. W skrajnych przypadkach powoduje mdłości i wymioty, co jeszcze bardziej podrażnia przełyk, ale też prowadzi do stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej. Może dojść nawet do erozji szkliwa. Refluks żołądkowo-przełykowy może powodować również świszczący oddech i chrypkę. Nie wolno go bagatelizować. Długotrwałe przyjmowanie leków zobojętniających jest złym pomysłem. Choć przynoszą ulgę i warto mieć je pod ręką, lepiej zapobiegać cofaniu się treści pokarmowej i stosować naturalne metody.

Szanse, że refluks żołądkowy rozwinie się u nas zwiększają się z wiekiem z powodu osłabienia zwieracza przełyku. Ponadto dolegliwość ta jest bardziej powszechna u osób z nadwagą ze względu na ucisk na przełyk. Dieta wpływa również na zwieracz: kofeina, nikotyna, czekolada oraz pokarmy tłuste i ostre są silnymi czynnikami drażniącymi. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że zmiana codziennych nawyków może zmniejszyć ryzyko rozwoju refluksu, a także częstotliwość zgagi.

Najlepsze sposoby na nawracającą zgagę

Dzień rozpoczynaj od szklanki ciepłej wody z cytryną.



Unikaj produktów i potraw, które drażnią żołądek i zwieracz, takich jak: kofeina, nikotyna, czekolada oraz pokarmy tłuste i ostre. Dodatkowo rzuć palenie, które również sprzyja występowaniu zgagi.



Jeśli zmagasz się z nadwagą lub otyłością, zrób wszystko, żeby zrzucić nadprogramowe kilogramy. Dzięki temu zredukujesz też szanse wystąpienia innych schorzeń i chorób, jak cukrzyca, nadciśnienie czy miażdżyca, a także przedwczesnego zgonu.



Po posiłku odczekaj godzinę, zanim zaczniesz ćwiczyć lub ułożysz się w pozycji leżącej.



Nie noś obcisłych ubrań (w przypadku pań problem dotyczy również biustonosza), ponieważ powodują ucisk na żołądek.



Jedz mniejsze porcje.



W przypadku wystąpienia zgagi możesz sięgnąć po garść migdałów lub szklankę mleka, bądź którąś z herbat ziołowych – miętowa, imbitowa czy rumiankowa.



Śpij z uniesioną głową.



Czytaj też:

Masz te objawy? Możesz potrzebować probiotyków