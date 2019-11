3 pokarmy, które obniżają poziom testosteronu

Nieprawidłowo skomponowana dieta wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i ma znaczenie dla prawidłowego działania układu hormonalnego. Dotyczy to nie tylko mężczyzn, którzy wkraczają w wiek średni, wiążący się ze stopniowym spadkiem produkcji hormonów, dlatego warto poznać produkty, które wpływają na zaburzenia w produkcji testosteronu, powodując problem z przyrostem mięśniowym, a także zaburzenia funkcji seksualnych.

Jak działa testosteron?

Testosteron to męski hormon płciowy, którego największe wydzielanie występuje w okresie dojrzewania. Odpowiada on m.in. za owłosienie męskiego ciała, wpływa na wzrost członka oraz jąder, a także powoduje, że pojawia się popęd seksualny i zmienia się sylwetka dorastających chłopców. U dorosłych mężczyzn odpowiedni poziom testosteronu wpływa na libido i zachowanie prawidłowych funkcji seksualnych oraz odgrywa znaczącą rolę w produkcji plemników. Testosteron jest też niezbędny w celu efektywnej budowy masy mięśniowej i utrzymania prawidłowej gęstości kości.

Dieta a testosteron

Stosowana dieta oddziałuje na wydzielanie testosteronu i innych hormonów. Może wpływać na zwiększenie wydzielania tego hormonu przez organizm, a także powodować, że męski układ hormonalny zacznie działać na zwolnionych obrotach. Co ważne, wpływ diety na funkcjonowanie układu hormonalnego obserwowany jest stosunkowo szybko, dlatego warto jak najszybciej zacząć eliminować błędy żywieniowe, aby uniknąć poważnych problemów, które wiążą się z niedoborem hormonów płciowych w organizmie.

Produkty obniżające poziom testosteronu

Na obniżenie testosteronu wpływa stosowanie ubogiej w składniki odżywcze diety, która komponowana jest na bazie produktów wysoko przetworzonych i powszechnie uważanych za niezdrowe. Do grupy produktów spożywczych, które mogą wpływać na działanie męskiego układu hormonalnego, zaliczamy przede wszystkim 3 opisane poniżej grupy produktów.

1. Produkty bogate w cukry proste

Dieta bogata w cukry proste nie jest dobrym wyborem dla nikogo, bo powoduje nadwagę oraz otyłość, a także zwiększa ryzyko rozwoju innych, poważnych chorób dietozależnych. Najczęstsze z nich to cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze.

W przypadku mężczyzn dieta bogata w cukry proste, czyli nie tylko biały cukier, który dodajemy do kawy i herbaty, ale także słodycze i produkty naturalnie zawierające węglowodany proste m.in. białą mąkę, mogą powodować znaczący spadek produkcji testosteronu. Ciekawe badanie na temat wpływu węglowodanów prostych, zwłaszcza białego cukru, na wydzielenie testosteronu przeprowadzili naukowcy z Oksfordu. Dowiedli oni, że spożywając każdego dnia 75 g cukru (tyle cukru znajduje się np. 2 puszkach znanego napoju z kofeiną) można w dłuższej perspektywie czasu obniżyć poziom wydzielanego testosteronu nawet o 25%.

2. Żywność bogata w niezdrowe tłuszcze

Spożywanie nadmiernej ilości tłustej wieprzowiny i wołowiny, a także dieta bogata w fast foody powodują szybki spadek produkcji testosteronu i dodatkowo wpływają na pojawienie się innych problemów z funkcjonowaniem organizmu. Należą do nich m.in. przewlekły stan zapalny oraz zwiększenie ryzyka rozwoju chorób serca, zaburzeń krążenia i miażdżycy. W efekcie mężczyźni stosujący dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce wpływają nie tylko na obniżenie poziomu testosteronu, ale także wystąpienie innych schorzeń, które bezpośrednio odbijają się m.in., na jakości życia erotycznego. Co ciekawe, równie niekorzystnie na wydzielanie testosteronu wpływa długotrwałe stosowanie diety niskotłuszczowej i jest to dowód na to, że najlepszym wyborem jest optymalnie zbilansowana dieta, której stosowanie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów i układów.

3. Soja i inne produkty, które zawierają fitoestrogeny

Mężczyźni nie powinni często jeść soi oraz innych produktów, które dostarczają do organizmu fitoestrogeny. Zagrożeniem dla funkcjonowania męskiego układu hormonalnego jest także spożywanie nadmiaru niskiej jakości mięsa drobiowego (może zawierać hormony pochodzące z paszy zwierząt), które wiązane jest powstawaniem ginekomastii, czyli przerostu gruczołów piersiowych u mężczyzn.

Oprócz wyszczególnionych powyżej grup produktów spożywczych na wydzielanie testosteronu wpływa także spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz stres, dlatego oprócz diety warto zmienić także tryb życia, co pozwoli działać układowi hormonalnemu w prawidłowy sposób.

Czytaj także:

Witamina D – nowe badania nad jej wpływem w wielu obszarach