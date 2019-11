Czy hałas szkodzi osobom z nadciśnieniem?

Na całym świecie ponad 600 milionów ludzi pracuje w miejscach, które narażają ich na niebezpieczny poziom hałasu. Ta wysoka liczba sprawia, że ​​narażenie na hałas jest jednym z najczęstszych zagrożeń w miejscu pracy. W ostatnich latach naukowcy wykazali, że narażenie na hałas wpływa nie tylko na słuch. Na przykład badania wykazały, że narażenie na hałas może negatywnie wpływać na zdrowie układu krążenia, a nawet na zdrowie układu trawiennego. Autorzy ostatniego badania postanowili skupić się na jego wpływie na nadciśnienie.

Czytaj także:

To, co jest dobre dla serca, jest również dobre dla mózgu

Narażenie na hałas a ciśnienie krwi

Wcześniejsze badania badały związki między ekspozycją na hałas a nadciśnieniem tętniczym, ale dotychczasowe ustalenia były niespójne. Autorzy obecnego badania uważają, że jest to częściowo spowodowane tym, że trudno jest oszacować całkowitą ekspozycję na hałas w ciągu dekad spędzonych w pracy. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy wykorzystali utratę słuchu jako marker narażenia na hałas.

Naukowcy mieli dostęp do danych od 21403 pracowników narażonych na hałas w pracy, przeciętnie w wieku 40 lat. Informacje te pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników w Chengdu w prowincji Syczuan w Chinach. W ramach ankiety urzędnicy ocenili różne wskaźniki zdrowia, używając testów audiometrycznych i pomiaru ciśnienia krwi.

Znaczący związek

Zgodnie ze spekulacjami częstość występowania ubytku słuchu wzrosła wraz z liczbą lat, które uczestnicy spędzili pracując z narażeniem na hałas w miejscu pracy. Naukowcy odkryli, że pracownicy z „łagodnym i wysokim ubytkiem mieli podwyższone ryzyko nadciśnienia odpowiednio o 34 i 281 procent”. Autorzy podsumowują: „Obecne badanie sugeruje, że narażenie na hałas podczas pracy było związane z poziomem ciśnienia krwi i ryzykiem nadciśnienia”.

Donoszą również, że „związek między dawką a odpowiedzią między ubytkiem słuchu a nadciśnieniem stwierdzono zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet”. W tym badaniu autorzy stwierdzili, że związek między ekspozycją na hałas a nadciśnieniem był najbardziej wyraźny u mężczyzn. Uważają, że może to być spowodowane tym, że „pracownicy płci męskiej zwykle narażeni na wyższe natężenie hałasu w miejscu pracy, w porównaniu z kobietami”.

Czytaj także:

Popełniasz te błędy podczas mierzenia ciśnienia? Wynik może być nieprawidłowy

Mocne strony i ograniczenia

Duża liczba uczestników tego badania nadaje wagę ustaleniom. Podobnie naukowcy wykorzystali ocenę ubytku słuchu i czas pracy do oceny narażenia na hałas. Autorzy uważają, że to podejście może „wzmocnić skuteczność i wiarygodność wyników poprzez wzajemne potwierdzenie”. Istnieją jednak pewne niedociągnięcia. Po pierwsze, jak zauważają autorzy, ponieważ badanie jest przekrojowe – co oznacza, że ​​zespół nie śledził uczestników przez lata – nie można udowodnić przyczyny i skutku.

Ponadto autorzy zauważają, że ich analiza nie mogła uwzględniać niektórych zmiennych wpływających na ryzyko nadciśnienia. Należą do nich wskaźnik masy ciała (BMI), palenie, spożycie alkoholu i czynniki psychologiczne. Badacze nie odwiedzili miejsc pracy w celu oceny rzeczywistego poziomu hałasu i nie mieli żadnych informacji na temat tego, czy uczestnicy korzystali z nauszników ochronnych.

Chociaż badanie potwierdza, że ​​narażenie na hałas wpływa na ciśnienie krwi, inne badania nie wykazały tego samego związku. Pomimo wielkości tego badania naukowcy będą musieli prowadzić dalsze badania, zanim narażenie na hałas stanie się oficjalnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia.

Czytaj także:

Masz skoki ciśnienia? Sprawdź, co robić

Jak rozpoznać nadciśnienie?