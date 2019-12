Czy kawa odwadnia?

Głównym powodem, dla którego ludzie piją kawę, jest dostarczana z nią codzienna dawka kofeiny. Kofeina jest najczęściej spożywaną substancją psychoaktywną na świecie. Może pomóc poprawić nastrój i podnieść wydajność psychiczną i fizyczną. W ciele kofeina przechodzi przez jelita do krwiobiegu. W końcu dociera do wątroby, gdzie rozkłada się na kilka związków, które wpływają na funkcjonowanie narządów takich jak mózg.

Chociaż kofeina znana jest głównie ze swojego działania na mózg, badania wykazały, że może mieć działanie moczopędne na nerki – szczególnie w dużych dawkach. Diuretyki są substancjami, które powodują, że twoje ciało wytwarza więcej moczu niż zwykle. Kofeina może się do tego przyczynić, zwiększając przepływ krwi do nerek, co pobudza je do uwalniania większej ilości wody z moczem. Związki o właściwościach moczopędnych, takie jak kofeina, mogą wpływać na stan nawodnienia.

Zawartość kofeiny w różnych rodzajach kawy

Różne rodzaje kawy zawierają różne ilości kofeiny. W rezultacie mogą one wpływać na twój stan nawodnienia w różny sposób.

Parzona kawa

Kawa parzona jest najpopularniejszym rodzajem. Jest wytwarzana przez zalewanie gorącą lub wrzącą wodą zmielonych ziaren kawy i zwykle jest to wykonywane z pomocą filtra, prasy francuskiej lub po prostu, tradycyjnie. 240 ml parzonej kawy zawiera 70-140 mg kofeiny, czyli średnio około 95 mg.

Kawa rozpuszczalna

Kawa rozpuszczalna jest wytwarzana z parzonych ziaren kawy, które są liofilizowane lub suszone. Jest łatwa do przygotowania, ponieważ wystarczy zmieszać 1-2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej z gorącą wodą. Pozwala to na rozpuszczenie kawałków kawy. Kawa rozpuszczalna zawiera mniej kofeiny niż zwykła kawa, czyli 30-90 mg na filiżankę 240 ml.

Espresso

Kawa espresso jest wytwarzana przez tłoczenie niewielkiej ilości bardzo gorącej wody lub pary przez drobno zmielone ziarna kawy. Chociaż ma mniejszą objętość niż zwykła kawa, ma wysoką zawartość kofeiny. Jedna porcja 30-50 ml espresso zawiera około 63 mg kofeiny.

Kawa bezkofeinowa

Kawa bezkofeinowa jest wytwarzana z ziaren kawy, z których usunięto co najmniej 97 proc. kofeiny. Jednak nazwa ta jest myląca, ponieważ nie jest całkowicie pozbawiona kofeiny. Jedna szklanka bezkofeinowej kawy o pojemności 240 ml zawiera 0-7 mg kofeiny lub średnio około 3 mg.

Kawa raczej cię nie odwodni

Chociaż kofeina w kawie może mieć działanie moczopędne, jest mało prawdopodobne, aby cię to odwodniło. Aby kofeina miała znaczący efekt moczopędny, badania pokazują, że musiałbyś spożywać więcej niż 500 mg dziennie – czyli równowartość 5 filiżanek (1,2 l) parzonej kawy.

W badaniu 10 osób pijących kawę oceniono wpływ picia 200 ml wody, kawy z mniejszą zawartością kofeiny (269 mg) i wysoką (537 mg) na oznaki odwodnienia. Naukowcy zauważyli, że picie kawy o wyższej zawartości kofeiny miało krótkoterminowe działanie moczopędne, podczas gdy zarówno kawa o niższej zawartości kofeiny, jak i woda nawadniały.

Ponadto inne badania pokazują, że umiarkowane spożycie kawy jest tak samo nawadniające jak woda pitna. Na przykład badanie przeprowadzone na 50 osobach pijących mocną kawę wykazało, że picie 26,5 uncji (800 ml) kawy przez 3 dni było tak samo nawadniające, jak picie tej samej ilości wody.

Analiza 16 badań wykazała, że ​​przyjmowanie 300 mg kofeiny za jednym razem, co odpowiada 3 filiżankom (710 ml) parzonej kawy zwiększyło produkcję moczu tylko o 109 ml w porównaniu z piciem tej samej ilości napojów bezkofeinowych.

Dlatego też nawet jeśli kawa zmusza cię do większego oddawania moczu, nie powinna cię odwadniać – ponieważ nie tracisz tyle płynu, ile pierwotnie piłeś.

