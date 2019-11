Jak sobie radzić z przewlekłym zmęczeniem? Istnieje prosty sposób

Gościem w popularnej kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jakub Mauricz. Jednym z poruszonych podczas rozmowy tematów było przewlekłe zmęczenie. Dietetyk opowiedział o higienie życia, która pozwoli nam odpocząć. – Najczęściej nie korzystamy niestety z najfajniejszej, darmowej formy odnowy biologicznej, czyli snu – powiedział. – Z drugiej strony musimy dbać o kontrolowanie naszego stresu – dodał.

Choroby, które mogą cię dopaść, jeśli za mało śpisz

Choroba Alzheimera. Naukowcy z Johns Hopkins University stwierdzili, że niedobór snu jest jedną z możliwych przyczyn choroby Alzheimera. Przeprowadzili oni badania na osobach w podeszłym wieku, które wykazały, że osoby, które za mało śpią mają większe skłonności do odkładania beta-amyloidu w swoich mózgach. Odkładanie się blaszek beta-amyloidowych w mózgu zostało już wcześniej powiązane z chorobą Alzheimera.



Otyłość i cukrzyca. Naukowcy z Uniwersytetu z Chicago udowodnili, że zły sen jest związany z otyłością, a ostatecznie z cukrzycą. Okazało się, że zbyt mało snu prowadziło do zaburzeń metabolicznych, a w konsekwencji wpływało na wrażliwość na insulinę.



Choroby układu sercowo-naczyniowego są ściśle związane ze stylem życia, a więc znaczenie ma nie tylko dieta i tempo życia, ale także ilość snu. Osoby, które notorycznie niedosypiają, mają większe ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz udaru.



Depresja. Chroniczne niewyspanie wiąże się z zaburzeniami psychicznymi. Problemy ze snem mogą być zarówno objawem depresji, jak i jej przyczyną. Badanie z 2014 roku wykazało związek między częstością samobójstw u osób dorosłych a złym snem, niezależnie od wcześniejszych stanów depresyjnych.



Odwodnienie. Jedno z ostatnich badań wykazało, że niedobór snu powodu odwodnienie organizmu. Dzieje się tak, ponieważ niewyspanie zaburza uwalnianie hormonu, który jest kluczem do regulowania nawodnienia organizmu. Powszechnie wiadomo, że odwodnienie ma bardzo zły wpływ na zdrowie i ogólne samopoczucie. Może powodować osłabienie mięśni, bóle głowy i zmęczenie. Odwodnienie może również wpływać na nastrój i zaburzać funkcje poznawcze.



To tylko kilka poważnych niebezpieczeństw, które grożą nam jeśli notorycznie chodzimy niewyspani. Na co dzień jednak przejmujemy się głównie nieustannych ziewaniem, brakiem koncentracji, problemami z pamięcią i znacznym spadkiem energii. Niech to będzie znak ostrzegawczy.

