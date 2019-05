12 najbardziej kalorycznych owoców. Uważaj na nie, jeśli chcesz schudnąć

Podstawą zdrowego trybu życia jest aktywność fizyczna. Zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia zaraz po codziennej aktywności fizycznej znajdują się warzywa i owoce, których powinniśmy zjeść 5 porcji w ciągu każdego. Przewagę powinny tutaj stanowić warzywa, bo możemy jeść bez żadnych obaw o wygląd naszej sylwetki. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i nie utyć od cukru, który znajduje się w owocach? To proste – wystarczy zapoznać się z tabelą kaloryczności oraz indeksem glikemicznym owoców, który jest równie ważny dla zachowania szczupłej sylwetki.

Dlaczego warto jeść owoce?

Zdrowe, smaczne i słodkie owoce mogą być dobrym zamiennikiem dla ciast, ciasteczek oraz innych niezdrowych przekąsek. Wprawdzie dostarczają one do naszego organizmu cukry proste, jednak są też źródłem witamin i minerałów, bez których nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Trzeba o tym pamiętać, bo całkowita eliminacja owoców z naszej diety nie przyniesie nam nic dobrego.

Owoce (w przeciwieństwie do sklepowych słodyczy) nie zawierają utwardzonego tłuszczu roślinnego i szeregu chemicznych dodatków np. barwników i substancji słodzących; zawierają natomiast witaminy, minerały, antyoksydanty oraz błonnik pokarmowy, który jest bardzo ważny dla zachowania szczupłej sylwetki i dobrego zdrowia, bo chroni on m.in. przed nowotworami układu pokarmowego i trawiennego. Oczywiście, najlepszym wyborem będą owoce naszej strefy klimatycznej, które pochodzą ze sprawdzonego źródła np. własnego ogrodu. Owoce egzotyczne mogą być zabezpieczane przed szkodnikami i grzybami szkodliwymi substancjami, więc przed pożyciem trzeba je bardzo dokładnie umyć.

Czy można jeść owoce na diecie?

Kluczowa w czasie spożywania owoców wydaje się ich kaloryczność, jednak równie ważny jest też indeks glikemiczny (IG), który może sprzyjać odchudzaniu. Dla osób na diecie najlepszym wyborem będą owoce o niskim IG, których znajdziemy całkiem sporo; są to przede wszystkim owoce sezonowe, m.in. maliny, truskawki, poziomki, porzeczki, wiśnie, jabłka, śliwki i morele oraz egzotyczne owoce cytrusowe np. pomarańcze i grejpfruty. Trzeba wiedzieć, że najzdrowiej jest spożywać owoce świeże i pod postacią domowych soków bez cukru – idealne proporcje to 4 porcje warzyw i 1 porcja owoców lub soku dziennie.

Wysoki indeks glikemiczny mają przede wszystkim owoce suszone i smażone np. w cukrze (owoce kandyzowane), dojrzałe banany i arbuzy; średnim IG cechuje się większość owoców egzotycznych, m.in. mango, banany, ananasy, i kiwi.

Najbardziej kaloryczne owoce

Kaloryczność owoców jest różna i zmiana. Wiele zależy od tego, czy są to owoce świeże, czy suszone oraz to, w jakim stadium dojrzewania się znajdują – najwięcej kalorii mają przejrzałe i tym samym bardzo słodkie owoce; w drugim przypadku kaloryczność może wzrosnąć nawet kilkukrotnie w stosunku do produktu świeżego. Trzeba o tym pamiętać i traktować suszone owoce jako dodatek do zdrowej diety.

Popularne w ostatnim czasie są chipsy owocowe – są one też dość kaloryczne; jeżeli chcemy je włączyć do naszej diety, najlepiej pokusić się o samodzielne przygotowanie takiej przekąski z wysokiej jakości owoców.

Jakie owoce tuczą?

Tuczą przede wszystkim owoce o wysokim i średnim IG, m.in.:

suszone banany (ok. 380 kcal/100 g),



jagody Goji (ok. 370 kcal/100 g),



śliwki suszone (ok. 300 kcal/100 g),



suszona żurawina (ok. 300 kcal/100 g),



rodzynki (ok. 290 kcal/100 g),



daktyle suszone (ok. 270 kcal/100 g),



suszone figi (ok. 250 kcal/100 g),



daktyle świeże (ok. 140 kcal/100 g),



awokado (ok. 160 kcal/100 g),



banany świeże (ok. 90 kcal/100 g),



świeże figi (ok. 80 kcal/100 g),



winogrona (ok. 70 kcal/100 g).



Jak widać, największą kalorycznością cechują się owoce suszone – w tym przypadku warto uważać, bo stanowią one bardzo popularny składnik wszelkich „Fit” płatków śniadaniowych, które tak chętnie jemy, nie tylko będąc na diecie.

Dla porównania świeże cytrusy, jabłka, gruszki, jagody, agrest, porzeczki, poziomki, maliny i truskawki dostarczają do naszego organizmu poniżej 65 kcal/100 g i w większości cechuje je niski IG. Warto po nie sięgać jak najczęściej i nie tylko w sezonie, bo mrożone nie tracą cennych wartości odżywczych i są doskonałym urozmaiceniem wielu zdrowych przekąsek.

