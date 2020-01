American Diabetes Association – jedna z największych organizacji, zajmujących się cukrzycą – oficjalnie zaleca dietetyczne napoje jako alternatywę dla napojów słodzonych cukrem. Jednak jak ze wszystkim – trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Dlaczego słodziki nie zawierają kalorii?

Kluczem jest to, że nie rozkładają się one podczas trawienia na naturalne cukry, takie jak glukoza, fruktoza i galaktoza, które są następnie wykorzystywane do wytwarzania energii lub przekształcane w tłuszcz. Nieodżywcze substancje słodzące mają różne produkty uboczne, które nie są przekształcane w kalorie. Na przykład aspartam podlega innemu procesowi metabolicznemu, który nie daje prostych cukrów. Inne, takie jak sacharyna i sukraloza, wcale się nie rozkładają, lecz są wchłaniane bezpośrednio do krwioobiegu i wydalane z moczem.

Teoretycznie te substancje słodzące powinny być „lepszym” wyborem niż cukier dla diabetyków. Glukoza stymuluje uwalnianie insuliny, hormonu regulującego poziom cukru we krwi. Cukrzyca typu 2 występuje, gdy organizm nie reaguje tak dobrze na insulinę, jak powinien, co prowadzi do wyższego poziomu glukozy we krwi, który uszkadza nerwy, nerki, naczynia krwionośne i serce. Ponieważ nieodżywcze substancje słodzące nie są tak naprawdę cukrem, powinny omijać ten problem. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu rośnie liczba dowodów na to, że te substancje słodzące mogą zmieniać zdrowe procesy metaboliczne na inne sposoby, szczególnie w jelitach.

