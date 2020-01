Zjedz ryż, zostaw mięso. Przepisy Jana Kuronia

Kucharz Jan Kuroń przygotowywał w kuchni programu ryż w wielu różnych wariacjach. – To jest cudowna rzecz, mega uniwersalna, lekkostrawna – powiedział. Jak ugotować idealny ryż? Jak przygotować z niego idealny deser?

Czy ryż jest kaloryczny?

W 100 g białego ryżu znajduje się 130 kalorii. Natomiast w 100 g brązowego ryżu jest ich nieco mniej – 112 kalorii. Bezapelacyjnie więc wygrywa brązowy ryż. Jego głównym atutem nie jest jednak niższa kaloryczność. Brązowy ryż w przeciwieństwie do białego to doskonałe źródło składników odżywczych. Jest bogaty nie tylko w błonnik, ale też zawiera więcej manganu, magnezu, fosforu, witaminy B6 i selenu.

Jak ugotować ryż, żeby był zdrowszy i sprzyjał odchudzaniu?

Istnieje pewna metoda, dzięki której można manipulować składem skrobi w ryżu. Polega ona na przekształcaniu trawiennych skrobi w odporne skrobie, co powoduje dłuższe trawienie. Biały, krótki ryż normalnie szybko się trawi i przekształca w glukozę. Trzeba wiedzieć, że nadmiar glukozy jest przechowywany w postaci tłuszczu. Może być głównym czynnikiem przyczyniającym się do przybierania na wadze i wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i otyłość.

Sudhair James, jeden z naukowców zajmujących się zdrowszym gotowaniem ryżu, przedstawił swoje wstępne badania podczas „National Meeting and Exposition of American Chemical Society”.

Co należy zrobić? Dodać do gotującej się wody olej kokosowy (około 3 proc. wagi ryżu, jaki zamierzamy ugotować). Dopiero później dodajemy ryż, a po ugotowaniu odstawiamy go na 12 godzin. Zdaniem naukowców, liczbę kalorii w ryżu można zmniejszyć za pomocą prostego procesu gotowania.

Gotowanie ryżu z dodatkiem oleju kokosowego może zmniejszyć absorpcję kaloryczną o 10-12 proc., a potencjalnie do 50-60 proc. Konieczne są jednak dalsze badania z zastosowaniem różnych rodzajów ryżu. Ta technika gotowania i podgrzewania została już wcześniej zbadana, szczególnie w przypadku ziemniaków. Czas schładzania w przypadku ryżu wynosi 12 godzin i jest konieczny, by produkt zawierał więcej skrobi odpornych.

