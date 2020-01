Cykoria – właściwości prozdrowotne i zastosowanie

Cykoria zaliczana jest do roślin z rodziny astrowatych. Choć niepozorna, to kryje w sobie moc aktywnie działających witamin oraz minerałów, których często brakuje w naszej codziennej diecie. Jedzenie cykorii jest sposobem na urozmaicenie zimowego menu, bo to właśnie zimą możemy cieszyć się jej naturalnym smakiem. Przypomina nieco swoim wyglądem kapustę pekińską lub sałatę rzymską, jednak cechuje się prostymi, jasnozielonymi liśćmi o łódeczkowatym kształcie.

Czy cykoria jest zdrowa?

Cykoria to jedno ze zdrowszych warzyw, którego Polacy jeszcze nie zaczęli w pełni doceniać. Dzieje się tak ze względu na jej dość specyficzny smak, który nie każdemu odpowiada, ale przełamując początkową niechęć, można odkryć przynajmniej kilkadziesiąt sposobów na smaczne dania z cykorią w roli głównej. Może być ona przygotowywana na wiele sposobów, więc zadowoli gusta zwolenników świeżych surówek z chrupiącą cykorią oraz warzywnych zapiekanek i dań duszonych, do których można dodawać to smaczne warzywo.

Cykoria – wartości odżywcze

Cykoria dostępna jest zarówno w dużych supermarketach, na bazarach, targowiskach, jak i w sklepach z warzywami, więc bez problemu kupimy ją nie tylko w dużych miastach. Jedną z ogromnych zalet cykorii, oprócz tego, że dostarcza ona do naszego organizmu duże ilości witaminy C, A, E, K oraz witamin z grupy B jest to, że zawiera także, m.in. mangan, potas, fosfor, miedź, cynk, magnez oraz żelazo. Znajdziemy w niej też inulinę, czyli naturalny prebiotyk, dzięki któremu pożyteczne bakterie w naszych jelitach mogą się namnażać i efektywnie bronić nas przed drobnoustrojami. Niska kaloryczność cykorii oraz jej niski indeks glikemiczny sprawiają, że jest to doskonałe warzywo dla osób na diecie.

Warto wiedzieć, że cykoria spożywana w dużych ilościach przez kobiety ciężarne może powodować poronienia.

Cykoria – właściwości zdrowotne

Cykoria wykazuje bardzo pozytywny wpływ na zdrowie, który nie jest związany jedynie z jej właściwościami odżywczymi i sporą zawartością witamin, minerałów i prebiotyków.

Warzywo to:

wykazuje działanie łagodzące dolegliwości ze strony układu pokarmowego, m.in. redukuje dolegliwości, jakie powoduje refluks żołądkowo-przełykowy,



wspomaga procesy trawienne i pomaga dbać o odpowiednią ilość oraz jakość mikroflory jelitowej,



usprawnia metabolizm i dostarcz do organizmu dużej ilości błonnika pokarmowego,



zapobiega zaparciom oraz wspomaga naturalne procesy oczyszczania jelit ze złogów kałowych,



obniża poziom złego cholesterolu,



wykazuje działanie przeciwzapalne,



dostarcza do organizmu naturalne antoksydanty, które niszczą wolne rodniki tlenowe,



pomaga chronić organizm przed chorobami nowotworowymi,



działa przeciwlękowo, więc polecana jest dla osób, które cierpią na nerwicę.

Cykoria – zastosowanie

Cykoria może być spożywana na wiele różnych sposobów. Doskonale komponuje się z naturalnymi, zdrowymi sosami np. na bazie jogurtu naturalnego i ziół, dlatego stanowi cenne urozmaicenie surówek i sałatek. Warto spożywać ją na surowo, bo wówczas dostarcza do naszego organizmu najwięcej prozdrowotnie działających związków. Jeżeli znudzą się nam surówki i sałatki z dodatkiem cykorii, możemy zastąpić nią pieczywo, np. spożywając świeże liście z dodatkiem twarożku, tofu lub past jajecznych. Dużą popularnością wśród smakoszy cieszą się także zapiekanki z cykorią, do których można dodać zarówno inne warzywa, jak i mięsne dodatki. Wykwintną cykorię przygotujemy, dusząc ją z mięsnym lub warzywnym farszem w białym winie i podając z sosem beszamelowym. Wywar z gotowanej cykorii można wykorzystać do sosów oraz zup.

Jak widać, cykoria jest uniwersalnym warzywem, które oprócz wysokich wartości odżywczych cechuje się także licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Warto po nią sięgać jak najczęściej, wybierając młode, jędrne i zdrowo wyglądające warzywa, które dostępne są w sklepach od listopada do wczesnej wiosny.

