Poziom cholesterolu pozwoli przewidzieć ryzyko chorób serca

Nowe badanie prawie 400 tys. osób z 19 krajów przez okres ok. 43 lat (1970–2013) rzuca światło na związek między poziomem złego cholesterolu u osób poniżej 45. roku życia a długoterminowym ryzykiem chorób serca i udaru mózgu. Podwyższony poziom cholesterolu nie-HDL w młodszym wieku może przewidzieć ryzyko chorób serca w wieku 75 lat.

Na początku żadna z osób nie miała choroby serca. Naukowcy analizowali wszelkie zdarzenia związane z chorobą serca, prowadzące do zgonu lub w inny sposób, lub udaru mózgu. Ogółem odnotowano 54542 przypadki chorób serca, zgonu oraz udaru mózgu.

Kiedy naukowcy przeanalizowali dane dla wszystkich grup wiekowych i obu płci, zauważyli, że ryzyko chorób serca lub udaru stale spadało, gdy spadały poziomy inne niż HDL. Osoby o najniższych poziomach nie-HDL, które naukowcy zdefiniowali jako 2,6 mmol cholesterolu nie-HDL na litr, miały najmniejsze ryzyko. Najwyższe długoterminowe ryzyko chorób serca i tętnic występowało u osób w wieku poniżej 45 lat.

Wczesna interwencja jest niezbędna

Naukowcy wykorzystali dane do stworzenia modelu dla osób w wieku 35-70 lat, który mógłby oszacować ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowego w wieku 75 lat. Uwzględniono płeć, wiek, poziomy inne niż HDL i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak ciśnienie krwi, BMI, cukrzyca i palenie.

Zbadano również, o ile można obniżyć ryzyko, gdyby poziomy cholesterolu nie-HDL były hipotetycznie niższe o 50 proc. Stosując to podejście, naukowcy zauważyli najbardziej znaczące zmniejszenie ryzyka w najmłodszej grupie wiekowej.

Na przykład mężczyzna poniżej 45. roku życia ma wyjściowy poziom cholesterolu nie-HDL wynoszący między 3,7-4,8 mmol na litr i co najmniej dwa czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli zmniejszyłby się o połowę jego poziom cholesterolu nie-HDL, mógłby zmniejszyć ryzyko z 16 do 4 proc. Kobieta z tymi samymi czynnikami może zmniejszyć ryzyko z około 29 do 6 proc. Ten sam poziom cholesterolu innego niż HDL u osób w wieku 60 lat lub starszych pozwoliłby mężczyznom zmniejszyć ryzyko z 21 do 10 proc., a kobietom z 12 do 6 proc.

Naukowcy sugerują, że intensywne wysiłki na rzecz obniżenia poziomu cholesterolu nie-HDL mogą odwrócić wczesne objawy miażdżycy tętnic. Jednak nie było jasne, w jakim stopniu nieznacznie podwyższone lub pozornie normalne poziomy cholesterolu wpływały na ryzyko sercowo-naczyniowe w ciągu życia danej osoby lub na jakim poziomie powinny być zalecane zalecenia dotyczące leczenia, szczególnie u młodszych dorosłych.

