Czujesz dyskomfort w jelitach? Te 10 produktów je uzdrowi

Chociaż jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić trawienie, takie jak masaż brzucha czy analiza kału, trzymanie się łatwych do strawienia pokarmów jest jedną z najlepszych rzeczy, które należy zrobić, gdy to nastąpi. Tego rodzaju pokarmy dają przewagę przewodowi pokarmowemu i jelitom, ponieważ nie muszą tak ciężko pracować, aby rozbić jedzenie, gdy już trwa stan zapalny. To trawienny ekwiwalent wzięcia dnia wolnego od pracy – musisz pozwolić swojemu jelitu odpocząć, aby się zagoiło.

Zgodnie z ogólną zasadą, dobrze jest przyjąć. że podczas próby poradzenia sobie z zaburzeniami trawienia najlepiej wybierać kremowe produkty, które są chude, zawierają mniej tłuszczu i mają niską zawartość błonnika.

Ale rzeczy, które nie poprawiają się po kilku dniach, prawdopodobnie wymagają większej pomocy niż tymczasowa zmiana diety. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o najlepsze jedzenie do jedzenia i trawienia”. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku przewlekłych chorób jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół jelita drażliwego, zapalenie przewodu pokarmowego lub gastropareza (gdzie żołądek nie może właściwie podać dalej strawionego pokarmu). Ponadto zauważysz, że wiele łatwostrawnych pokarmów nie jest szczególnie bogatych w składniki odżywcze. Więc jedzenie w ten sposób na stałe jako sposób radzenia sobie z problemami jelitowymi może spowodować większy problem, mianowicie może powodować niedobory żywieniowe.

Jeśli masz problem z żołądkiem lub innym tymczasowym, ale nieprzyjemnym problemem żołądkowym, możesz skorzystać z włączenia łatwego do strawienia pokarmu do swojego planu regeneracji.

Czytaj także:

Jak odbudować mikroflorę jelitową po kuracji antybiotykowej?

10 produktów, które pomogą zregenerować jelita

Czytaj także:

Liczba kalorii na etykietach żywieniowych może być oszukana?