Co zrobić z resztkami kurczaka z obiadu? Swoje triki zdradza Ania Starmach

Duży wpływ na zdrowie publiczne

N owa analiza wykazała od 3 do 7% wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowychi przedwczesnej śmierci u osób, które co tydzień spożywały dwie porcje czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa. Może to wydawać się małe dla jednostki, ale po ekstrapolacji na poziom populacji wpływ wydaje się duży.

„Wzrost bezwzględnego ryzyka jest tak niewielki, że jest mało prawdopodobne, aby był istotny dla danej osoby” – powiedział w oświadczeniu Gunter Kuhnle, profesor żywienia i nauk o żywności na University of Reading w Wielkiej Brytanii. „Jednak na poziomie populacji jest to ważniejsze” –powiedział Gunter, który nie był zaangażowany w badanie. „Co roku u około miliona osób diagnozuje się choroby serca, nawet niewielkie zmniejszenie bezwzględnego ryzyka może mieć znaczący wpływ i zmniejszyć liczbę cierpiących osób”.

Badanie wykazało również o 4% wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób, które zjadły dwie porcje drobiu na tydzień. Ale ponieważ w badaniu nie zapytano, czy kurczak jest pozbawiony skóry, smażony czy panierowany, naukowcy twierdzą, że wyniki nie są wystarczająco jasne, aby podać jakiekolwiek zalecenia dotyczące poziomów spożycia drobiu.

Jednak naukowcy podkreślili, że należy unikać smażonych potraw, w tym kurczaków i ryb, ponieważ smażenie na głębokim tłuszczu może przyczyniać się do powstawania kwasów tłuszczowych trans.

Nieprzetworzone mięso, drób i ryby

Tutaj badania są bardziej zróżnicowane. Wyniki kilku badań różnią się częściowo, ponieważ metody były różne, a częściowo dlatego, że istniejące prospektywne badania kohortowe miały swoje ograniczenia.

Aby wypełnić tę lukę w badaniach, grupa naukowców pod kierownictwem dr Victora W. Zhonga z Cornell University w Ithaca w Nowym Jorku postanowiła przeprowadzić nową metaanalizę 6 istniejących badań.

Analiza zbiorcza pojawia się w czasopiśmie JAMA Internal Medicine. Zhong i zespół podsumowują wyniki: „spożycie przetworzonego mięsa, nieprzetworzonego czerwonego mięsa lub drobiu było istotnie związane z przypadkową chorobą sercowo-naczyniową, ale spożycie ryb nie”.

Mówiąc dokładniej, zwiększone względne ryzyko chorób układu krążenia i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny wynosiło od około 3% do 7%. „Zwiększone bezwzględne ryzyko wyniosło mniej niż 2% w ciągu 30 lat obserwacji” – dodają autorzy. Bardziej szczegółowe informacje pokazują, że na każde 2 dodatkowe porcje przetworzonego mięsa tygodniowo względne ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny wzrosło o 3% w porównaniu z tymi, którzy nie jedli przetworzonego mięsa. To samo dotyczyło każdych dodatkowych 2 porcji nieprzetworzonego mięsa.

Ponieważ badania tego temu mają swoje ograniczenia (np. naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób było przygotowywane potrawy), konieczne są dalsze analizy.

