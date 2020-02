Dlaczego uśrednianie pomiarów ciśnienia krwi może być niebezpieczne?

Czy może być tak, że większa zmienność odczytów ciśnienia krwi w młodym wieku dorosłym oznacza większe ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu? Aby się tego dowiedzieć, naukowcy wykorzystali dane z badania ryzyka rozwoju tętnic wieńcowych u 3394 młodych dorosłych.

Czytaj także:

Nadciśnienie u kobiet pojawia się wcześniej, a poziomy ciśnienia rosną szybciej niż u mężczyzn

Badanie skoków ciśnienia krwi

Badacze zbadali średnie odczyty ciśnienia krwi, łączną ekspozycję na możliwe zmiany ciśnienia krwi, zmiany między wizytami i średnią roczną zmianę ciśnienia krwi. Prawie 46 proc. uczestników to Afroamerykanie, a prawie 56 proc. to kobiety. Głównym obiektem badania było skurczowe ciśnienie krwi, które odnosi się do większej liczby odczytów ciśnienia krwi. Skurczowy odczyt ponad 130 milimetrów rtęci (mm Hg) jest zwykle wskaźnikiem nadciśnienia.

Średnio po 10 latach uczestnicy badania mieli 35 lat. Naukowcy zidentyfikowali młodych dorosłych, którzy wykazywali zmiany skurczowego ciśnienia krwi i kontynuowali monitorowanie ich przez następne 2 dekady w celu zbadania potencjalnego związku z chorobą sercowo-naczyniową.

O 15 proc. wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

W okresie badania zmarło 181 osób i wystąpiły 162 zdarzenia sercowo-naczyniowe. Obejmowały one chorobę wieńcową serca, niewydolność serca, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny oraz procedury stentowe w chorobie tętnic obwodowych.

Naukowcy odkryli, że dla każdego wzrostu ciśnienia krwi o 3,6 mm Hg w młodym wieku dorosłym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych było o 15 proc. wyższe w ciągu następnych 20 lat. Wyniki te były niezależne od średnich odczytów ciśnienia krwi w młodym wieku dorosłym.

Zmienność ciśnienia krwi ma znaczenie

Naukowcy wyjaśniają, że pacjenci i lekarze powinni bardziej brać pod uwagę zmienność ciśnienia krwi we wczesnej dorosłości. Wczesne wykrycie takiego stanu rzeczy oznacza, że ​​dana osoba może wprowadzać zmiany stylu życia, aby zapobiec rozwojowi nadciśnienia tętniczego w późniejszym czasie.

Obecne wytyczne definiujące nadciśnienie i oceniające potrzebę terapii przeciwnadciśnieniowych ignorują zmienność odczytów ciśnienia krwi. Zdaniem naukowców istnieje przekonanie, że zmienność jest zjawiskiem przypadkowym, ale te badania wskazują, że może jednak nie być – zmienność ma znaczenie.

Czytaj także:

Domowy pomiar ciśnienia krwi. Jak poprawnie go przeprowadzić?