Czy jedzenie jednego jajka dziennie jest dobre dla zdrowia serca? Nowe badania

Jak twierdzi większość naukowców i dietetyków, jajka są bezpieczne, o ile nie są spożywane w dużych ilościach codziennie. Ale eksperci są zgodni, że dieta jest trudną sprawą do nauki, ponieważ nie wszyscy jedzą to samo, a już na pewno nie codziennie w kontrolowanym i łatwym dla nauki środowisku. Dlatego też wiele badań, a zwłaszcza tych obserwacyjnych, daje sprzeczne wyniki. Mimo to naukowcy wciąż starają się wskazać wskazówki, co i jak jeść, by zachować zdrowie.

Jajka w codziennej diecie – nowe badania

Na podstawie nowego badania naukowcy stwierdzili, że jedzenie jaj nie wydaje się wiązać z ryzykiem chorób układu krążenia. Naukowcy wykorzystali dane z trzech dużych badań w USA, które trwały 32 lata od 1980 roku.

Wykazali, że ludzie, którzy zjadali więcej jaj, mieli wyższy wskaźnik masy ciała (BMI), używali mniej statyn i jedli więcej czerwonego mięsa. Doszli więc do wniosku, że to te czynniki, a nie spożycie jaj, przyczyniły się do chorób sercowo-naczyniowych.

Dr Andrew Odegaard, profesor epidemiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, powiedział, że wyniki badań są przekonujące, ale „nie powinniśmy umieszczać wszystkich naszych jaj w tym koszyku obserwacyjnym, aby uzyskać formalne wskazówki na temat jedzenia jaj”. „Jeśli częste spożywanie jaj występuje w kontekście ogólnego schematu dietetycznego, o którym wiadomo, że chroni układ sercowo-naczyniowy lub jaja są spożywane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych, prawdopodobnie nie ma się czym martwić”, powiedział Odegaard.

