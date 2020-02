Sok pomidorowy obniża ryzyko chorób serca? Jest jedno „ale”

Wyniki badań sugerują, że spożywanie 200 ml soku pomidorowego dziennie obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu u osób zagrożonych chorobami serca.

W ramach nowego badania naukowcy z Tokyo Medical and Dental University obserwowali 481 uczestników przez rok. Uczestnicy spożywali tyle soku pomidorowego, ile chcieli. Polecono im również prowadzić dzienniki, w których zapisywali, ile soku pomidorowego spożywali codziennie, a także wszelkie zauważalne zmiany zdrowotne.

Dane wykazały, że większość ochotników wypijała co najmniej 200 ml niesolonego soku pomidorowego dziennie. Ciśnienie krwi spadło średnio o trzy procent u 94 uczestników z nieleczonym stanem przednadciśnieniowym lub nadciśnieniem. Oznacza to, że skurczowe ciśnienie krwi uczestników spadło o co najmniej 4 mmHg. Dodatkowo ich rozkurczowe ciśnienie krwi spadło o 3 mmHg.

Jak sok pomidorowy poprawia stan zdrowia serca?

Naukowcy wyjaśnili, że likopen, który nadaje pomidorom jaskrawoczerwoną barwę, zapobiegał odkładaniu się blaszki miażdżycowej w tętnicach ochotników. To pomogło obniżyć ich ciśnienie krwi.

Likopen hamuje lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) lub „zły” cholesterol, który może przyczyniać się do zatykania tętnic. Związki w pomidorach zmniejszały również wchłanianie cholesterolu z pożywienia w jelicie cienkim i syntezę cholesterolu w wątrobie.

Oprócz likopenu, który chroni komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki i minimalizuje stany zapalne, pomidory zawierają również witaminę C i beta-karoten, dwa przeciwzapalne przeciwutleniacze.

Wśród uczestników z nadciśnieniem tętniczym 125 doświadczyło średniego obniżenia o 3,3 procent poziomu cholesterolu zatykającego tętnice, którego obecność powoduje zawały serca i udary mózgu. Wyniki wykazały, że korzystne działanie soku pomidorowego było podobne wśród mężczyzn i kobiet w różnych grupach wiekowych.

Solić czy nie solić?

Wyniki badań są obiecujące. Jednak Victoria Taylor, starszy dietetyk z British Heart Foundation skomentowała, że ​​konieczne są dalsze badania, aby w pełni określić korzyści zdrowotne soku pomidorowego. W badaniu nie uwzględniono innych pokarmów spożywanych przez ochotników ani czynników stylu życia, które mogą wpływać na ich ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Jednak Taylor przyznała, że spożywanie większej ilości owoców i warzyw, takich jak pomidory, znacznie poprawia stan serca i krążenie. Nie oznacza to, że możesz pić sok pomidorowy, kiedy tylko chcesz. Taylor powiedziała, że nie należy spożywać więcej niż 150 ml soku owocowego lub warzywnego dziennie, ponieważ napój, choć zdrowy, jest nadal bogaty w cukier.

