5 nowych sposobów użycia jajek – czy już je znasz?

Jajka możemy kupić właściwie w każdym sklepie spożywczym. Z ich pomocą wykonamy nie tylko jajecznicę, ale i wiele różnych potraw i deserów. Zdaniem dietetyków są one dobrym źródłem białka, dlatego warto wykorzystać ich potencjał w kuchni. Szczególnie jeśli znamy proste przepisy, dzięki którym urozmaicimy serwowane dania.

Jak w ciekawy sposób wykorzystać jajka?

Makaron z jajkiem zamiast sosu

Czy wiesz, że makaron spaghetti można jeść z jajkiem? Najlepiej ugotować je na miękko i umieścić na górze. Wyciekające żółtko stanie się sosem makaronowym.

Starcie jajka na warzywach lub sałatce

Tarcie jajka na twardo nad pieczonymi szparagami, blanszowaną zieloną fasolą lub prostą sałatką dodaje warzywom ciekawego smaku (plus kilka dodatkowych składników odżywczych, takich jak witamina A i luteina). Sałatka zamienia się wtedy w pełnowartościowy posiłek.

Jajeczna panierka

Lekko lepka konsystencja jajka pomaga związać bułkę tartą lub posiekane orzechy, robiąc z nich panierkę. Świetnie sprawdzi się z kurczakiem, rybami i warzywami.

Odmieniony smak rosołu

Dodaj ubite jajka do gotującego się bulionu. Zwykły rosół będzie wtedy wyglądał i smakował lepiej. Dodaj do tego kilka łyżek greckiego Avgolemono lub kwasku cytrynowego. Inny bulion, który zazwyczaj podawany jest z jajkiem to japoński ramen.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są jednym z niewielu pokarmów, które należy sklasyfikować jako superfoods. To wyjątkowy produkt, pełen składników odżywczych, który ma szerokie zastosowanie w kuchni.

W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12, kwas foliowy, fosfor i dość sporo selenu. Jajka zawierają również przyzwoite ilości witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, wapnia i cynku. Należy jednak pamiętać, że wartości odżywcze jajka są uzależnione od chowu kur.

