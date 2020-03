Doświadczasz stanów lękowych? Jedz więcej tych produktów, aby je zredukować

Badanie opublikowane w International Journal of Environmental Research and Public Health wykazało, że ludzie, którzy spożywali mniej niż trzy źródła owoców i warzyw dziennie, byli o 24 proc. bardziej narażeni na zdiagnozowanie zaburzenia lękowego.

Jak dieta wpływa na lęk?

Naukowcy z University of Toronto przeanalizowali kanadyjskie badanie dotyczące starzenia się, które objęło 26991 dorosłych w wieku od 45 do 85 lat. Wykorzystali te dane do ustalenia, które czynniki stylu życia mogą wpływać na zaburzenia lękowe lub prowadzić do zaburzeń lękowych.

Oprócz płci, stanu cywilnego, dochodów, statusu imigranta i innych problemów zdrowotnych badacze przyjrzeli się codziennej diecie uczestników. Kobiety, które stosowały dietę zachodnią – która według badań zawiera dużo rafinowanych ziaren, słodkich produktów i przetworzonej żywności – okazały się „znacznie bardziej narażone na zaburzenia lękowe w porównaniu z kobietami o zrównoważonej diecie składającej się z owoców, warzyw, mięso, ryby i produkty pełnoziarniste.

Ta ostatnia dieta jest najbardziej zbliżona do diety śródziemnomorskiej, o której wiemy, że ma wiele korzyści zdrowotnych, ale nacisk na owoce i warzywa wydawał się mieć największy wpływ.

– W przypadku osób, które spożywały mniej niż trzy źródła owoców i warzyw, prawdopodobieństwo diagnozy zaburzeń lękowych było co najmniej o 24 procent wyższe – powiedziała główna autorka badania dr Karen Davison.

Dlaczego dieta wpływa na lęk?

Według Davison jednym z potencjalnych powodów, dla których spożycie owoców i warzyw wpływa na lęk, jest związek między zdrową dietą a składem ciała. Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej może być związana z większym stanem zapalnym, a niektóre badania powiązały stan zapalny z zaburzeniami lękowymi.

– Ponieważ poziom całkowitej tkanki tłuszczowej wzrósł powyżej 36 proc., prawdopodobieństwo zaburzeń lękowych wzrosło o ponad 70 proc. – powiedział współautor Jose Mora-Almanza.

Zdaniem Davison priorytetem stosowania zdrowej, zbilansowanej diety może być zmniejszenie częstości zaburzeń lękowych, które dotykają co najmniej jedną dziesiątą światowej populacji.

Włączenie większej ilości owoców i warzyw do codziennej diety może wpływać ponadto na zdrowsze starzenie się i opóźnienie rozwoju choroby Alzheimera, a nawet złagodzenie niektóre objawy menopauzy.

